Украинский журналист Вячеслав Чечило полагает, что президент Владимир Зеленский и его соратники до сих пор сохраняют запредельно высокий для любого украинского политика рейтинг, поскольку пока граждане страны не ощутили на себе результаты их экономических провалов

Каждый раз власть лажает и каждый раз фейсбук-аналитики предсказывают ее скорый электоральный крах. Рейтинг Зеленского, действительно, понемногу снижается, но все равно остается запредельно высоким и недостижимым для любого другого украинского политика. В чем секрет? Секрета как минимум два. «Не воруем, не лезем в политику». Министры Украины заступились за Гончарука © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Во-первых, власть не залезла в карман к избирателю. Более того, в силу ряда объективных причин реальные доходы населения растут, а расходы снижаются. Т.е. за нынешний цирк, в отличие от предыдущего, избиратель не платит. А бесплатное зрелище воспринимается совершенно не так, как платное. Куда более снисходительно.

Во-вторых, украинский избиратель всегда прощал политикам очень многое. И Тимошенко, и Янукович не дадут соврать. Не прощает избиратель только неискренности. Предыдущая власть изображала из себя сельских патриотов, в действительности являясь мелкими местечковыми жуликами.

«Молодая команда» Зеленского не просто изображает из себя недоумков на самокатах — они действительно ими являются. Все честно. И это даже местами очень мило. По крайней мере, пока соблюдается пункт 1.