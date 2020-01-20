Каждый раз власть лажает и каждый раз фейсбук-аналитики предсказывают ее скорый электоральный крах. Рейтинг Зеленского, действительно, понемногу снижается, но все равно остается запредельно высоким и недостижимым для любого другого украинского политика. В чем секрет? Секрета как минимум два.
Во-первых, власть не залезла в карман к избирателю. Более того, в силу ряда объективных причин реальные доходы населения растут, а расходы снижаются. Т.е. за нынешний цирк, в отличие от предыдущего, избиратель не платит. А бесплатное зрелище воспринимается совершенно не так, как платное. Куда более снисходительно.
Во-вторых, украинский избиратель всегда прощал политикам очень многое. И Тимошенко, и Янукович не дадут соврать. Не прощает избиратель только неискренности. Предыдущая власть изображала из себя сельских патриотов, в действительности являясь мелкими местечковыми жуликами.
«Молодая команда» Зеленского не просто изображает из себя недоумков на самокатах — они действительно ими являются. Все честно. И это даже местами очень мило. По крайней мере, пока соблюдается пункт 1.