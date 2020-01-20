Украинский экономист Александр Гончаров убежден, что руководство страны не имеет ни плана, ни ресурсов для преодоления негативных экономических и демографических тенденций

Бегство украинцев из страны на заработки — вот наша новая реальность. Жадные чиновники-«нищеброды» Украины. Убить коррупцию невозможно © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Бегут все, включая предпринимателей. Специалисты бегут от трудовой бедности, бизнесмены — от нарастающего налогового давления и произвола силовиков. И, естественно, профан Леша не знает, что делать с резким сокращением счета текущих операций, которое связано с ухудшением сразу всех трех основных балансов: торгового, инвестиционных доходов и баланса услуг. А когда не умеешь зарабатывать деньги и наращивать собственный капитал, то, конечно, залазишь в долги или строишь финансовую пирамиду. Что и делает наш Кабмин вместе с Нацбанком.

И еще одно замечание, о чем многие догадываются, но не решаются открыто сказать: мы можем сколько угодно ждать успешного решения долговых проблем, сокращения бедности и повышения реальных доходов рядовых граждан, но без замены руководства НБУ ничего у этого состава Кабмина не получится.

Боюсь, трудовая бедность у нас и далее будет только возрастать и оставаться главной проблемой не власти, а украинского общества.