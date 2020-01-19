Неутомимый исследователь донецкой старины, журналист, писатель, гуманист и просветитель Евгений Ясенов обнаружил занятный факт. На этот раз он выяснил, что в свое время город Сталино (нынешний Донецк) посещала дочь главного итальянского фашиста Бенито Муссолини. Этой информацией исследователь поделился на своей странице в Facebook

Список знаменитостей, побывавших в Донецке, можно дополнить еще одним именем. Это Эдда Муссолини, дочь великого диктатора, девушка необыкновенных страстей и редкой самоотверженности (что в сочетании довело ее, как говорится, до цугундера).

День в истории. 31 января: в Харькове родился «несостоявшийся Муссолини» © topwar.ru Генерал Лавр Корнилов и лидер партии эсеров Борис Савинков Антонио Спинозы «Эдда. Итальянская трагедия», которая на русский язык, увы, не переводилась. У себя на родине Спиноза известен как добросовестный исследователь, автор многих полулитературных трудов с историческим бэкграундом. Среди персонажей, попавших ему под руку — Август, Клеопатра, семейка Боржиа, Людовик XVI, Наполеон, Полина Бонапарт, папа Пий XII. Кроме того, он исполнил большую историю Рима и Бог знает сколько еще книг такого рода. Считается, что Спиноза старается придерживаться фактов, насколько это возможно — а когда невозможно, честно признается в своих фантазиях.

На странице 257 его книге об Эдде Муссолини мы читаем такое: «В конце поездки в Германию по миссии Красного Креста Эдда Чиано отправляется на русский фронт. Гитлер лично умолял ее не предпринимать такое рискованное начинание, но Эдда была полна решимости сделать это в русле своего участия в борьбе против «всех возможных и мыслимых болезней». Эдда была в Сталино, в районе, удерживаемом итальянскими экспедиционными силами, на Украине, в большом бассейне Дона». Перевод не блестящий, зато практически дословный.

Тут требуется некоторое пояснение. Эдда Чиано — это она и есть, дочь Муссолини. В 1930 году она вышла замуж за Галеаццо Чиано, одного из крупных сподвижников дуче, многолетнего министра иностранных дел в его правительстве. Какое отношение она имела к Красному Кресту? Самое прямое. С самого начала Второй мировой войны, точнее — со вторжения итальянцев в Албанию, она добровольно пошла в сестры милосердия и присоединилась к этой международной медицинской организации. Именно в Албании с ней случилось самое серьезное военное происшествие: корабль, на котором она находилась, в щепы разбомбили союзники, и ей пришлось продержаться на воде 5 часов, прежде чем ее оттуда извлекли, отпоили и вернули к действительности.

За Родину! За Сталино! © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Герман Геринг, назвавший в ее честь свою дочку. Оттуда, если верить Антонио Спинозе, она проследовала в Сталино. Больше ничего о ее пребывании в нашем городе мы из текста книги не узнаем. Сколько она у нас пробыла, что делала, жила ли в гостинице «Великобритания» — это все пока ответы без вопросов. Но сам факт интересный, и мы его вносим в перечень невероятных приключений итальянцев в наших краях.

Впоследствии Эдда пережила казнь мужа, обвиненного в измене, бегство в Швейцарию, двухлетнее заключение за пособничество фашистам. Умерла она в 1995-м — безусловно, на всю жизнь сохранив воспоминания о своем пребывании в городе Сталино.