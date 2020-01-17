Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook высказала мысль, что менять нынешнего премьера Алексея Гончарука не нужно, так как хуже все равно не будет, а своими действиями он и так прекрасно «убивает» рейтинг власти

Я считаю, Гончарук должен остаться. Не спешите спорить. Подумайте сами.

Во-первых, хуже не будет.

Хуже тупицы, знающего вредоносность своих действий, но планирующего обман президента… уже не бывает. Хотя команда Зеленского умеет удивлять кадрами. Да.

Во-вторых, в команде Зеленского априори не займут большие должности вменяемые люди. У них резус несовместимость с этими юзиками. Поэтому, на что бы не сменили Гончарука — хрен редьки не слаще. Хитрая тактика Гончарука. Что обсуждают соцсети 17 января © www.kmu.gov.ua | www.kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

В-третьих, даже если программа противоестественного отбора Зеленского даст сбой, и вменяемая кандидатура внезапно проскочит, то она будет окружена маркаровыми-рябошапками-рожковыми-арахамиями-пидласами-бородянскими, а значит руки у нормального человека будут связаны.

Невозможно дать результат, когда тебя окружает трус-балбес-ленивый-тупой и предатель. И главное, это рейтинг Зеленского.

Всё пока держится на этом мыльном пузыре. Гончарук прекрасно его уничтожит, а значит, у каждого украинца снова появится надежда, что от страха перед встречей с каменной стеной зелень начнет слышать людей и даже пытаться думать о них.

И не надо бояться потери времени из-за Гончарука. Ну приведут нового. Такого же. И снова затянут сурдинку про 100 дней и программу деятельности правительства, украв наше время в ещё большем объеме.

Надо просто понять, пока хоть один человек в стране надеется, что царь хороший, а бояре плохие — дела у нас будут идти из рук вон плохо. Так что, жги, Леша, жги, голубчик! Я в тебя верю.