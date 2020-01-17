Я считаю, Гончарук должен остаться. Не спешите спорить. Подумайте сами.
Во-первых, хуже не будет.
Хуже тупицы, знающего вредоносность своих действий, но планирующего обман президента… уже не бывает. Хотя команда Зеленского умеет удивлять кадрами. Да.
Во-вторых, в команде Зеленского априори не займут большие должности вменяемые люди. У них резус несовместимость с этими юзиками. Поэтому, на что бы не сменили Гончарука — хрен редьки не слаще.
В-третьих, даже если программа противоестественного отбора Зеленского даст сбой, и вменяемая кандидатура внезапно проскочит, то она будет окружена маркаровыми-рябошапками-рожковыми-арахамиями-пидласами-бородянскими, а значит руки у нормального человека будут связаны.
Невозможно дать результат, когда тебя окружает трус-балбес-ленивый-тупой и предатель. И главное, это рейтинг Зеленского.
Всё пока держится на этом мыльном пузыре. Гончарук прекрасно его уничтожит, а значит, у каждого украинца снова появится надежда, что от страха перед встречей с каменной стеной зелень начнет слышать людей и даже пытаться думать о них.
И не надо бояться потери времени из-за Гончарука. Ну приведут нового. Такого же. И снова затянут сурдинку про 100 дней и программу деятельности правительства, украв наше время в ещё большем объеме.
Надо просто понять, пока хоть один человек в стране надеется, что царь хороший, а бояре плохие — дела у нас будут идти из рук вон плохо. Так что, жги, Леша, жги, голубчик! Я в тебя верю.