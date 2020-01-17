Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко утверждает, что президент Владимир Зеленский потребовал у правоохранителей в кратчайшие сроки установить, кто является автором записи совещания в Кабмине

Отставки Гончарука не будет. Зеленский пошёл нестандартно: собрал правоохранителей и потребовал в течение двух недель установить лиц, которые записали совещание у премьера. Хитрая тактика Гончарука. Что обсуждают соцсети 17 января © www.kmu.gov.ua | www.kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Это значит, что вопрос подвешен и решаться будет уже после каникул депутатов, в феврале. Если медийно не утихнет. Хотя абсолютно не важно, кто писал. Мог писать и один из участников совещания на свой смартфон.

Онищенко писал Порошенко на свои часы, и что, Порошенко от этого меньшим негодяем стал? Ситуация напоминает слив коррупционной переписки Клинтон. Тогда обвинили русских хакеров, а переписку Клинтон, за которую её можно было за решётку отправить, по сути даже никто не обсуждал.

Так и у нас: плевать на дебилов в министерских креслах, виноват во всем тот, кто их писал.