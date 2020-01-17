Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский на своей странице в Facebook написал, что уменьшение влияния так называемой «группы Сороса» в украинском правительстве — наиважнейшая задача для страны

Хитрая тактика Гончарука. Что обсуждают соцсети 17 января © www.kmu.gov.ua | www.kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Гончарука - первый серьёзный удар по позициям соросят.

Теперь нужно сделать все, чтобы уменьшить их влияние на новый состав правительства и / или переназначение.

Это вопрос не просто национальной безопасности, но и выживания страны как таковой.