Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский на своей странице в Facebook написал, что уменьшение влияния так называемой «группы Сороса» в украинском правительстве — наиважнейшая задача для страны
Отставка премьер-министра Гончарука - первый серьёзный удар по позициям соросят.
Теперь нужно сделать все, чтобы уменьшить их влияние на новый состав правительства и / или переназначение.
Это вопрос не просто национальной безопасности, но и выживания страны как таковой.
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