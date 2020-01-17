Хитрая тактика Гончарука. Что обсуждают соцсети 17 января
Хитрая тактика Гончарука. Что обсуждают соцсети 17 января
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Отставка премьер-министра Гончарука - первый серьёзный удар по позициям соросят.

Теперь нужно сделать все, чтобы уменьшить их влияние на новый состав правительства и / или переназначение.

Это вопрос не просто национальной безопасности, но и выживания страны как таковой.