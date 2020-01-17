Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в Facebook рассказал, что на место Гончарука помощник президента Андрей Ермак продвигает кандидатуру исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко

Вместо А.Гончарука на пост главы Кабмина Ю.Витренко? Не дай бог. Хитрая тактика Гончарука. Что обсуждают соцсети 17 января © www.kmu.gov.ua | www.kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Прошла информация, что помощник Президента Андрей Ермак сейчас активно лоббирует на должность Премьер-министра исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко.

Дескать, это назначение также поддерживает олигарх Игорь Коломойский. Таким образом, может сложиться крепкий и эффективный «союз» И.Коломойского с А.Ермаком, а Ю.Витренко станет проводником конкретных интересов нового объединения.

Итак, тема — мама не горюй!! Мужики жгут, новый период премьериады с Ю.Витренко будет пострашнее, чем в «Нафтогазе».