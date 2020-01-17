Вместо А.Гончарука на пост главы Кабмина Ю.Витренко? Не дай бог.
Прошла информация, что помощник Президента Андрей Ермак сейчас активно лоббирует на должность Премьер-министра исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко.
Дескать, это назначение также поддерживает олигарх Игорь Коломойский. Таким образом, может сложиться крепкий и эффективный «союз» И.Коломойского с А.Ермаком, а Ю.Витренко станет проводником конкретных интересов нового объединения.
Итак, тема — мама не горюй!! Мужики жгут, новый период премьериады с Ю.Витренко будет пострашнее, чем в «Нафтогазе».