Киевский журналист Владимир Скачко убежден, что простая ротация кадров в украинском Кабмине ничего не изменит, для выхода из системного кризиса Украине нужно кардинально поменять подходы к формированию властных структур

Алексей Гончарук после «кассетного скандала № Эн» написал заявление об отставке, и «мальчик Зе, «зеленый» президент Владимир Зеленский может даже подписать его и отправить «профана» (по его же словам) восвояси. Если ему разрешат, конечно.

Но поможет ли это Украине? Увы, как зайцу стоп-сигнал в беге.

Потому что менять нужно не только подход к управлению страной, то есть отказаться от ее убийства и продажи за бесценок структурам Джорджа Сороса и его подельников и вернуться к укреплению суверенитета Украины. Хотя бы экономического — как единственного способа и механизма выживания в современной конкурентной борьбе. И это главное. Хитрая тактика Гончарука. Что обсуждают соцсети 17 января © www.kmu.gov.ua | www.kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Но важно также другое — нужно освободить, если хотите. Даже зверски зачистить управленческий аппарат всех уровней от так называемых соросят — коллаборационистов и компрадоров, грантоедов, взращенных на гранты и подачки под заказ именно захватить власть, рассесться по кабинетам и подготовить Украину к распродаже. Они даже деньги (огромные в нищей стране) себе выбили на зарплату, чтобы уж ничем не отличаться от оккупационной администрации, для блезиру составленной, однако, из «туземцев».

Так эти грантоеды и действуют. И планируют свое будущее: продали по дешевке, получили свой процент и гарантии безопасности и отвалили за бугор в неизвестном направлении. Либо наслаждаться жизнью, либо ждать новый заказ в любой другой чужой стране. Уже создан некий класс таких «менеджеров свободы от собственности» для стран, которые решили «реформировать». О чем и свидетельствует заброс в страну всех этих американских, грузинских и прибалтийских варягов во главе с Михо Саакашвили, Ульяны Супрун, Наталией Джареско (Яресько) при Порошенко.

В Украине они прочно обкатали навыки и приобрели необходимый опыт и теперь при, по их мнению, «пустоголовом» Зеленском выполняют заказ — «убивают» Украину окончательно. Вспомните Айвараса Абромавичуса во главе Укроборонпрома» и Мустафу Найема в его замах. Эти нательные кресты с работников в бане умыкнут и «ради демократии» вынесут на продажу.

Вот что нужно менять — и курс, и кадры.