Киевский журналист Игорь Лесев, рассуждая на своей странице в Facebook о перипетиях с возможной отставной главы правительства, приходит к выводу, что наибольший политический урон эта история может принести президенту Зеленскому

По Гончаруку.

Удивительный персонаж. Вот во всех смыслах. Неблагодарная свинья, создающая проблемы на ровном месте даже своим благодетелям.

Вот ты был всю жизнь никем. Чучелом на какой-то грантоедовской помойке. Ничего полезного в жизни не сделал. Ничем не руководил. Харчевался на каких-то проектиках и максимум о чем мечтал по жизни — проскочить по списку в Раду хоть от кого угодно.

Называешь себя юристом. Но какой ты юрист? Я знаю юриста Портнова, юриста Власенко, юриста Резникова. Даже Богдан до своего всплытия в Зе-команде имел имя в этой среде. А ты откуда? Какое ты дело когда-то вел? Фесенко: «Повышая ставки через подачу заявления об отставке, Гончарук совершает роковую ошибку» © wikipedia.org

Какой у тебя вообще управленческий опыт хоть чего-то? У меня под домом стеклотара. Так у ее владельца опыта управленческого менеджмента гораздо больше.

Персонаж буквально из неоткуда. Его достали уз мусорного бака. Отмыли. Дали костюм-тройку. И посадили в самый высокий кабинет в стране.

Кто это и зачем сделал, мне не очень понятно. Даже фунты должны быть более подготовлены для такой должности. Любой начальник ЖЭКа — ткни пальцем на выбор — окажется более подготовленным.

Но нашли вот такое чудо. Глупое, недалекое и неподготовленное. Хрен с ним. Все равно должность политическая. Составляйте группу советников и хоть как-то, но управляйте процессом.

Но нет же, надо потерять берега. Начать оскорблять человека, который тебе дал все, что ты имеешь.

Я сомневаюсь, что Зеленский сам проявил инициативу с назначением Гончарука. Но Гончарук как нечто, которое можно теперь писать с большой буквы «Н» стал возможен только благодаря популярности Зе. Гужва допускает, что прошение об отставке Гончарука – это политический ход © скриншот с видео NewsOne

Гончарук не возглавлял политическую партию. Не привел ее к победе. И не очаровывал своей риторикой избирателя. Это существо было согласовано за нашими спинами. И за него персонально расписался Зеленский.

И вот теперь Гончарук называет Зеленского тупым. Он не делает это публично. Ну, потому что сам Никто, хоть уже и с большой буквы. Но и не делает это с женой. Хотя какая жена, все время забываю… Гончарук позволят называть тупым Зеленского в окружении большой группы топ-менеджмента. Это даже не тусовка самых близких друзей. Поведение неблагодарной свиньи.

В кулуарном мире это генерирует недоверие к Зе. С ним уже считаются несерьезно. Мол, людишки еще любят, но решаешь тут далеко не ты.

Но вот скандал выходит в массы. И этот эффект недоверия распространяется уже на все общество. Премьер-министр президента в режиме хи-хи/ха-ха называет тупым. Милованов, Маркарова и остальная шобла охотно с этим соглашаются. И где реакция?

Проглотить это — значит еще раз вытереть ноги о самого себя. Вернее, о свой рейтинг о котором артист так трепетно печется. А со стороны ведь требуют именно проглотить. Заметьте, как синхронно Гончарука отбеливают порохоботы и грантовско-соровские СМИ.

И вот придумали фишку. Заявление об отставке на имя президента. Это в парламентско-президентской республике. Гончарук мог бы написать сразу заявление об увольнении в винницкий ЖЭК. Или в райсовет Шепетовки. А вдруг там рассмотрят тоже его заяву?

В общем, если этого кренделя собираются снимать, то делается это другим способом. Гончарук знает несколько, но в данном случае эти умения его не требуются. Пацанва разыгрывает мизансцену «сердитый Зеля». Президент возмутился, но посмотрел на ах какие грандиозные успехи человека в костюме-тройке и решил сменить гнев на милость.

Но вот какое дело. Скорее всего, так и произойдет. Но из этой истории без потерь Зе не выйдет. Тебя называют тупым. Не избиратели, которые отдали тебе свой голос и уже ничего тебе не должны. Мы то имеем право называть тебя как угодно. Наше дело. Тебя называет тупым существо с помойки. Ноунейм на самокате. Не уволишь за такое — тупым тебя будут называть впредь во всех кабинетах страны. По умолчанию.