По Гончаруку.
Удивительный персонаж. Вот во всех смыслах. Неблагодарная свинья, создающая проблемы на ровном месте даже своим благодетелям.
Вот ты был всю жизнь никем. Чучелом на какой-то грантоедовской помойке. Ничего полезного в жизни не сделал. Ничем не руководил. Харчевался на каких-то проектиках и максимум о чем мечтал по жизни — проскочить по списку в Раду хоть от кого угодно.
Называешь себя юристом. Но какой ты юрист? Я знаю юриста Портнова, юриста Власенко, юриста Резникова. Даже Богдан до своего всплытия в Зе-команде имел имя в этой среде. А ты откуда? Какое ты дело когда-то вел?
Какой у тебя вообще управленческий опыт хоть чего-то? У меня под домом стеклотара. Так у ее владельца опыта управленческого менеджмента гораздо больше.
Персонаж буквально из неоткуда. Его достали уз мусорного бака. Отмыли. Дали костюм-тройку. И посадили в самый высокий кабинет в стране.
Кто это и зачем сделал, мне не очень понятно. Даже фунты должны быть более подготовлены для такой должности. Любой начальник ЖЭКа — ткни пальцем на выбор — окажется более подготовленным.
Но нашли вот такое чудо. Глупое, недалекое и неподготовленное. Хрен с ним. Все равно должность политическая. Составляйте группу советников и хоть как-то, но управляйте процессом.
Но нет же, надо потерять берега. Начать оскорблять человека, который тебе дал все, что ты имеешь.
Я сомневаюсь, что Зеленский сам проявил инициативу с назначением Гончарука. Но Гончарук как нечто, которое можно теперь писать с большой буквы «Н» стал возможен только благодаря популярности Зе.
Гончарук не возглавлял политическую партию. Не привел ее к победе. И не очаровывал своей риторикой избирателя. Это существо было согласовано за нашими спинами. И за него персонально расписался Зеленский.
И вот теперь Гончарук называет Зеленского тупым. Он не делает это публично. Ну, потому что сам Никто, хоть уже и с большой буквы. Но и не делает это с женой. Хотя какая жена, все время забываю… Гончарук позволят называть тупым Зеленского в окружении большой группы топ-менеджмента. Это даже не тусовка самых близких друзей. Поведение неблагодарной свиньи.
В кулуарном мире это генерирует недоверие к Зе. С ним уже считаются несерьезно. Мол, людишки еще любят, но решаешь тут далеко не ты.
Но вот скандал выходит в массы. И этот эффект недоверия распространяется уже на все общество. Премьер-министр президента в режиме хи-хи/ха-ха называет тупым. Милованов, Маркарова и остальная шобла охотно с этим соглашаются. И где реакция?
Проглотить это — значит еще раз вытереть ноги о самого себя. Вернее, о свой рейтинг о котором артист так трепетно печется. А со стороны ведь требуют именно проглотить. Заметьте, как синхронно Гончарука отбеливают порохоботы и грантовско-соровские СМИ.
И вот придумали фишку. Заявление об отставке на имя президента. Это в парламентско-президентской республике. Гончарук мог бы написать сразу заявление об увольнении в винницкий ЖЭК. Или в райсовет Шепетовки. А вдруг там рассмотрят тоже его заяву?
В общем, если этого кренделя собираются снимать, то делается это другим способом. Гончарук знает несколько, но в данном случае эти умения его не требуются. Пацанва разыгрывает мизансцену «сердитый Зеля». Президент возмутился, но посмотрел на ах какие грандиозные успехи человека в костюме-тройке и решил сменить гнев на милость.
Но вот какое дело. Скорее всего, так и произойдет. Но из этой истории без потерь Зе не выйдет. Тебя называют тупым. Не избиратели, которые отдали тебе свой голос и уже ничего тебе не должны. Мы то имеем право называть тебя как угодно. Наше дело. Тебя называет тупым существо с помойки. Ноунейм на самокате. Не уволишь за такое — тупым тебя будут называть впредь во всех кабинетах страны. По умолчанию.