Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва напоминает, что вопрос об отставке главы Кабмина решает не президент, а Верховная Рада, поэтому мотивы поступка Гончарука могут лежать в политической плоскости

Ещё раз — президент Украины по Конституции не решает вопрос отставки премьера.

Премьер, согласно Конституции и закона о Кабмине, подаёт заявление об отставке Верховной Раде. Коломойский против Запада. Эксперты о том, зачем на Украине качают кресло премьера © AP, Efrem Lukatsky | AP, Efrem Lukatsky | Перейти в фотобанк

То, что Гончарук направил заявление именно президенту, а не Раде, может означать либо то, что он совсем профан и не знает даже, кто его должен увольнять по Конституции. Либо это чисто политический ход, чтоб вынудить президента обозначить свою позицию.

Максимум, что может сделать Зеленский в этой ситуации — перенаправить заявление в Раду со своими комментариями. Но уж никак не «принять отставку».

Если заявление Гончарука сегодня не попадёт и не будет рассмотрено в Раде, то принять отставку парламент сможет только на следующей сессии в феврале (или придётся собирать внеочередную).

Отставка премьер-министра влечёт за собой отставку всего Кабмина.