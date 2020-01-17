Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко убежден, что возможное увольнение Гончарука из-за скандала с утечкой разговоров в Кабмине ничего коренным образом не изменит в экономической политике власти

Гончарук написал заявление об отставке и передал на рассмотрение президенту. Сильный шаг. "Антимозговой трест". Экономисты оценили уровень украинского правительства © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Уверен, многие сейчас начнут провоцировать Зеленского, нагнетать, с тем чтобы он принял отставку. Напоминать о таком же заявлении Богдана и о том, что заявление до сих пор пылится в ящике стола, нет смысла. Хотя тоже нагнетали.

Смысл в том, а кто, собственно, вместо? И что эти «кто» могут предложить стране и нам: с какой программой они могут составить альтернативу. Кто эта альтернатива в нашей стране?

В команде Зе альтернативы нет. Фамилии, может, и сменятся, а вот курс останется прежним. Носорог слоном не станет, хоть хобот оторви, да рог на скотч посади.