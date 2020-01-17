Украинский политолог Юрий Романенко убежден, что скандал с прослушкой еще раз продемонстрировал кадровые просчеты Владимира Зеленского, который доверил руководство правительством людям, которые окончательно уничтожат экономику страны

Петр Порошенко послушал пленки «чаепития» и заступился за «реформаторов». Учитывая, что все «мыши»-реформаторы работали при Порошенко, то это еще одно доказательство кадровой ошибки Зеленского, который доверил правительство людям, которые загнали экономику в полную ж..у. Усидит ли Гончарук в кресле премьера Украины? Политическая составляющая конфликта © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Так что Зеленскому самое время исправить ошибку и уволить всю эту шоблу, показавшую свою полную некомпетентность. Зеленский не усвоил ключевую ошибку всех «попередников» — недобитый враг всегда возвращается и добивает тебя.

Так что тут, пан президент, или вы начнете чистить авгиевы конюшни, или вас дальше будут разводить как лоха красивыми графиками и «индексом оливье». А если вас разводят как лоха, то это что получается? Президент Украины — лох?