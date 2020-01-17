Украинский журналист Вячеслав Чечило считает, что суть проблемы сворачивания в стране образования на русском языке, как ни парадоксально, состоит в равнодушии к этому вопросу большинства русскоязычных граждан Украины

Проблема сворачивания в стране образования на русском языке проблема, прежде всего потому, что это… не проблема. Большинству жителей Украины абсолютно пофиг. И если на Юго-Востоке хотя бы местами нудят в ФБ, то на остальной части страны эта тема даже не поднимается. От «диктаторских законов» к плану «Ост». Зачем Рада запретила русские школы © 057.ua

Население убеждено, что «русский ребенок и так будет знать», а «с украинским поступить будет легче». В дополнение к пропагандистским штампам вроде «наши дети должны знать язык наших предков» это всё не оставляет места для русского языка в сфере образования.

Т.е. власти в этом вопросе даже не нужно сильно давить — достаточно легонько подтолкнуть.

Нет, в стране конечно же есть те, кто понимает преимущества обучения на одном из мировых языков. Но им тоже пофиг — они учат английский.