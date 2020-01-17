Украинский политический эксперт Глеб Ляшенко убежден, что из идеи насильственной украинизации ничего не получится, поскольку повседневная жизнь доказывает повсеместную востребованность русского языка

— Как бы ни тужились наглые украинизаторы, но за новогодним столом украинцы произносят тосты на русском языке.

— Как бы ни тужились наглые украинизаторы, но статистика Google утверждает, что украинцы ищут в интернете «зимние ботинки», а не «зимові чоботи».

— Как бы ни тужились наглые украинизаторы, но на украинских сайтах знакомств 90% анкет — русскоязычные. Небольшая шахматная доска. Политический ход Украины на нынешний год © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

— Как бы ни тужились наглые украинизаторы, но 80% пользователей украинского сегмента FB делают публикации на русском языке.

— Как бы ни тужились наглые украинизаторы, но на школьных переменах дети и учителя общаются по-русски.

— Как бы ни тужились наглые украинизаторы, но детские мультфильмы в интернете — сплошь русскоязычные.

— Как бы ни тужились наглые украинизаторы, но в курилке Верховной Рады даже депутаты из фракции Порошенко общаются по-русски.

— Как бы ни тужились наглые украинизаторы, но на заседаниях правительства Гончарука все говорят по-русски, в чём можно убедиться, прослушав вчерашнюю аудиозапись.

— Как бы ни тужились наглые украинизаторы, но ни в одном ночном клубе Киева ни у одной даже самой тупой рагулихи не хватит ума начать знакомство с парнем со слов "Вітання! Ти виглядаєш файно!" (Приветствую! Ты прекрасно выглядишь — ред.)

— Как бы ни тужились наглые украинизаторы, но даже их кумир Тарас Шевченко всю свою художественную прозу написал на русском языке.

Ничего у этих козлов не получится.

Украина — русская страна, в которой жили и будут жить русские люди.