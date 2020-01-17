Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров возмущен очередными человеконенавистническими заявлениями Ирины Фарион, которая рассказала, что считает подавляющее большинство граждан Украины быдлом

На этот раз идиотка Фарион не нашла ничего лучшего, как оскорбить 73,2% граждан Украины, отдавших свои голоса за Владимира Зеленского в ходе президентских выборов, состоявшихся в марте-апреле 2019 г. "Брак" Ахметова с Порошенко. Зачем олигарх №1 Украины сманивает к себе оппозиционных власти журналистов © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

По ее мнению, все эти украинцы недостойны не то что «людьми» называться, а даже «существами».

Этих оскорблений ей показалось мало, поэтому она добавила, что в Украине много быдломассы, которую она просто ненавидит.

Радует одно — судя по всему, большинство украинских избирателей испытывают к этой агрессивной русофобке из неонацистской «Свободы» сходные чувства, поэтому и не выбрали ее в Верховную Раду ни в 2014, ни в 2019 г.

Ведь среди видимых результатов работы ее и ее «побратимов» — только разжигание межнациональной розни и ненависти. Остальные «достижения» даже в лупу разглядеть невозможно.