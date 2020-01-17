На этот раз идиотка Фарион не нашла ничего лучшего, как оскорбить 73,2% граждан Украины, отдавших свои голоса за Владимира Зеленского в ходе президентских выборов, состоявшихся в марте-апреле 2019 г.
По ее мнению, все эти украинцы недостойны не то что «людьми» называться, а даже «существами».
Этих оскорблений ей показалось мало, поэтому она добавила, что в Украине много быдломассы, которую она просто ненавидит.
Радует одно — судя по всему, большинство украинских избирателей испытывают к этой агрессивной русофобке из неонацистской «Свободы» сходные чувства, поэтому и не выбрали ее в Верховную Раду ни в 2014, ни в 2019 г.
Ведь среди видимых результатов работы ее и ее «побратимов» — только разжигание межнациональной розни и ненависти. Остальные «достижения» даже в лупу разглядеть невозможно.