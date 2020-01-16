Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook прокомментировал скандал с публикацией в сети прослушки разговора Гончарука и членов Кабмина

И всё-таки сказывается отсутствие опыта у зелёной команды! Любой человек, который проработал в аппарате Верховной Рады или Кабмина хотя бы годик, хорошо понимает, что в кабинетах, с большой вероятностью, могут быть прослушивающие «жучки». Поэтому даже помощники рядовых депутатов для проведения важных переговоров обычно ищут укромное место за пределами административного здания. Хождение по граблям. О чем свидетельствует прослушка Гончарука © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Один мой знакомый депутат для общения даже иногда приглашает коллег и консультантов в свой личный микроавтобус с громко включенным мотором (чтобы затруднить любую запись).

А вот премьер-министр Алексей Гончарук как будто не от мира сего и болтает что попало прямо в здании Кабмина, как в последний день Помпеи. Очень странно это…