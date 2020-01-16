И всё-таки сказывается отсутствие опыта у зелёной команды! Любой человек, который проработал в аппарате Верховной Рады или Кабмина хотя бы годик, хорошо понимает, что в кабинетах, с большой вероятностью, могут быть прослушивающие «жучки». Поэтому даже помощники рядовых депутатов для проведения важных переговоров обычно ищут укромное место за пределами административного здания.
Один мой знакомый депутат для общения даже иногда приглашает коллег и консультантов в свой личный микроавтобус с громко включенным мотором (чтобы затруднить любую запись).
А вот премьер-министр Алексей Гончарук как будто не от мира сего и болтает что попало прямо в здании Кабмина, как в последний день Помпеи. Очень странно это…