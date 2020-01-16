В сети продолжают обсуждать новый «кассетный скандал». Второй день по интернету гуляет третья часть записей, на которых премьер Украины Алексей Гончарук обсуждает истинное положение дел в экономике страны, а также компетенцию президента в этом вопросе. Эксперты предрекают скорую отставку премьера и всего Кабмина. Говорят, что Зеленский очень зол

Журналист Вячеслав Чечило убежден, что из сложившейся ситуации президент не сумеет выйти: «Премьер-министр Гончарук заявил, что против команды президента и правительства работает много людей и что «нас не запугать». Фурса пошел еще дальше, прямо обвинив Коломойского в обнародовании скандальной записи и работе против правительства. Раскол во властной команде углубляется все больше, и Зеленский выглядит все беспомощнее. Хотя решение проблемы на самом деле есть, оно вполне очевидное и даже опробованное в свое время другим Владимиром — Путиным. Заключается оно в том, что «соросят» поувольнять, а Коломойского посадить. Но, что-то мне подсказывает, такое решение Зеленским принято не будет».

Писатель Ян Валетов спрашивает, кому выгодна эта комбинация с компроматами и отставками: «Задайте себе вопрос: кому это выгодно? Запись 16 декабря слили 15 января. Кто ее сделал? Что сейчас произойдет? Кто выиграет от скандала? Ведь понятно, что слили информацию не из альтруистских соображений. А то, что там, наверху, нет ни гениев, ни ангелов, ни суперспециалистов, мы и до того знали».

Политолог Константин Бондаренко, как всегда, удачно отшутился на злобу дня: «После каминг-аута премьер-министра («Я в экономике профан») и его рассуждений о «тумане» в голове президента, вспомнился бородатый анекдот.

— Вот хорошо бы изобрести такой принтер, который печатает золотые слитки!

— А я бы хотел найти лампу, которую можно потереть и из нее выйдет джин, у которого можно попросить много-много денег!

— А я хочу найти сокровища, по уровню не менее, чем в гробнице Тутанхамона! Раскол в «Слуге народа»: война Коломойского против Сороса и Пинчука © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— Господа министры! Еще будут предложения по выводу экономики Украины из кризиса?»

Журналист Соня Кошкина убеждена, что из пикантной ситуации премьер Гончарук может удачно выйти при условии, если ему хватит отваги: «1. Самое смешное: чехвостят Премьера не за его деяния, а за его якобы высказывания))).

Высокие у них отношения)).

2. То есть как «якобы».

Голос-то Гончарука, сомнений нет, но запись явно склеена из кусков. Да и титры черти-какие, хоть бы уж следили авторы, право дело, когда текст со звуком не совпадает)). Молчу уж про кучу грамматических ошибок грубейших.

Причём высказывания весьма вегетарианские, нужно отметить).

Можно подумать, он Америку кому-то открыл). Очевидные ж вещи говорит).

3. Ничего с ним не случится.

Послушнее просто станет.

И сговорчивее.

4. А по-хорошему, Гончаруку следовало бы поступить так.

Выйти на трибуну, стукнуть кулаком и сказать: давайте, голосуйте за мою отставку!

Вперёд и с песней!

Дерзните, отправьте весь кабмин в статус и.о.; запустите коалициаду — со всеми последствиями, ввергните страну в хаос и тд.

Грозно так. И обязательно вот, чтоб кулаком, да.

Ну, пару десятков «за», конечно, набралось бы.

Оппоблок и те десять (целых десять, ага) Слуг, которые только что на фракции поддержали идею отставки.

Голосования добился Дубинский, все десять голосовавших — из орбиты ИВК (Коломойского — Ред.)

5. Что получил бы Премьер, решись пойти вот так, ва-банк?

А) подтверждение годичного иммунитета;

Б) укрепление авторитета (который у него, скажем честно, так себе). Сильное укрепление.

6. Но на самостоятельную политическую игру Гончарук, увы, не способен.

Подобного рода решительные действия — подавно(.

Не быть кабмину под его руководством самостоятельной единицей власти.

Ох, не быть.

Исключительно объектом.

А жаль.

***

Если я ошибаюсь и он сильно смелее (но мы пока просто этого не знаем), то сейчас — его звездный час.

Спойлер: готова поспорить, что Гончарук его прозевает)»

Блогер Валерий Прозапас размышлял о профессионализме новой власти: «Я снова извиняюсь, а разве не стало очевидно через неделю после назначения. Кто такой на самом деле председатель Совнаркома Гончарук? Там почти все такие, мы же говорили — послушайте хоть раз внимательно наркома экономики или иностранных дел. И всю эту шоблу крутит на своем конце эпохи бородатая бабушка через Дубинского /Богдана/, Портнова, подконтрольные СМИ, суды и "правоохранителей". И для них не секрет о "пустоте в голове Зеленского", пользуются ею по-разному. Вот вы выбрали».

Журналист Юрий Романенко рассказал, как на самом деле управляют страной: «Три чайные беседы Гончарука развенчивают главный миф, который сидит у многих наших людей об украинской власти — что наверху сидят люди, которые понимают, что делают. Это государство существует только по этой причине. И пленки отлично показывают, что на самом деле высшие люди в государстве сами толком не понимают, что происходит. И решения принимаются с кондачка. На ходу рождаются какие-то планы в духе "давайте начнем что-то строить". В какой логике строить? Они уже почти полгода рулят Кабмином, а до этого годами там сидели при Порошенко, но подход к управлению государством в духе ткни пальцем и придумай, как объяснить косяки. На фоне вчерашнего послания Путина Федеральному собранию эти чайные беседы выглядят как партсобрание мышей. Мышами они и являются. Во всех смыслах. Хочет или не хочет Зеленский, но ему придется принимать кадровые решения. Потому что с таким масштабом мышления и такими подходами, эти любители презентаций доведут экономику и Украину до цугундера».

Общественный деятель Александр Скубченко был настроен пессимистично в своих прогнозах: «Знаете, чего не понимаю? Зеленский вместо того, чтобы окружить себя реально толковыми специалистами по направлениям хотя бы в ранге советников, которые ему в его же кабинете, на "президентском кабмине", объясняли бы, в какие тартарары летит страна, какие задачи ставить Кабмину и на что свой взор президентский обращать, ждёт, когда премьер ему придумает, почему оливье через год не подорожает. Такой безответственности я ещё не встречал. Это же логично: окружать себя теми, кто знает больше тебя в том, в чём ты не понимаешь. Набери себе советников, которые своими знаниями и компетенциями на голову выше министров и проводи с ними, а не с Кабмином, регулярные совещания. Директивно управляй Кабмином силой синергии своей власти и знаний советников. Это же элементарно. Но, нет. Ждёт, когда Гончарук об оливье придумает. А страна летит в тартарары».