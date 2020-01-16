Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко в связи со скандалом с прослушкой в Кабмине заметил, что Зеленскому стоило бы в первую очередь найти себе толковых советников, а не слушать байки Гончарука

Знаете, чего не понимаю? Зеленский, вместо того чтобы окружить себя реально толковыми специалистами по направлениям хотя бы в ранге советников, которые ему в его же кабинете, на «президентском Кабмине», объясняли бы, в какие тартарары летит страна, какие задачи ставить Кабмину и на что свой взор президентский обращать, ждёт, когда премьер ему придумает, почему оливье через год не подорожает. Фесенко: «Прослушка показала, что начинается открытая борьба за пост премьера» © Facebook Владимира Фесенко

Такой безответственности я ещё не встречал. Это же логично: окружать себя теми, кто знает больше тебя в том, в чём ты не понимаешь. Набери себе советников, которые своими знаниями и компетенциями на голову выше министров и проводи с ними, а не с Кабмином, регулярные совещания.

Директивно управляй Кабмином, силой синергии своей власти и знаний советников. Это же элементарно. Но нет. Ждёт, когда Гончарук об оливье придумает. А страна летит в тартарары.