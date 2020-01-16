Украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в Facebook считает, что скандал с утечкой разговора чиновников Кабмина не влияет на экономику страны, но может иметь политические последствия

Все излишне драматизируют запись разговора премьера с министрами и сотрудниками Нацбанка. Во-первых, ничего нового мы не узнали — уровень профессионализма практически всех участников беседы был известен давно, причем всем. Фесенко: «Прослушка показала, что начинается открытая борьба за пост премьера» © Facebook Владимира Фесенко

А во-вторых, могло быть хуже. Это мог быть разговор бригады хирургов или смены атомной электростанции.

Экономика Украины — это такая штука, которая мало зависит даже от Украины, не говоря уже о неких персоналиях в неких креслах. Так что можно расслабиться и получать удовольствие. По традиции, то, как они будут выпутываться, обещает быть еще фееричнее того, как они вляпались.