Все излишне драматизируют запись разговора премьера с министрами и сотрудниками Нацбанка. Во-первых, ничего нового мы не узнали — уровень профессионализма практически всех участников беседы был известен давно, причем всем.
А во-вторых, могло быть хуже. Это мог быть разговор бригады хирургов или смены атомной электростанции.
Экономика Украины — это такая штука, которая мало зависит даже от Украины, не говоря уже о неких персоналиях в неких креслах. Так что можно расслабиться и получать удовольствие. По традиции, то, как они будут выпутываться, обещает быть еще фееричнее того, как они вляпались.