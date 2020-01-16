Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что предложенный в качестве главы правительства РФ Мишустин будет чисто технической и временной фигурой в российской власти, как в свое время были Фрадков или Зубков

О конституционных инициативах Путина и смене правительства РФ. Запущен процесс подготовки правовых и политических предпосылок для постепенного и управляемого перехода к постпутинской системе власти.

Кстати, забавно, что в России это процесс называют «трансферт», а не «транзит», как говорят на Западе. Вообще-то термин «трансферт» (или «трансфер») чаще используется в финансовой сфере. В широком (не только финансовом) смысле он означает операцию перенесения (передачи) лиц, предметов, ценностей, документов от одного собственника к другому. Судя по всему, в России имеют в виду, что переходные процессы в системе власти одновременно будут касаться финансовых потоков и экономических объектов. Путин предложил главе ФНС России занять должность премьера © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Правда, специфика российского «трансферта» состоит в том, что главный «собственник» (т.е. Путин) должен остаться неизменным, как и сама политико-экономическая система, надо лишь назначить местоблюстителей и формальных правообладателей. Я не оговорился, речь идет не об одном каком-то «преемнике», а именно о группе «местоблюстителей» и формальных правообладателей (в разных статусах).

Похоже, что после формального ухода Путина с поста президента РФ властные полномочия будут относительно распределены между новыми президентом и премьер-министром РФ с ограниченными полномочиями, а также рядом других властных институтов (Госсовет, Госдума, Совет Федерации). При этом новые руководители будут принадлежать к различным группам влияния в окружении Путина. А над всеми будет возвышаться сам Путин в каком-то новом статусе (то ли глава Госсовета, а может быть президент Союзного государства). А под ним будет система сдержек и противовесов, в которой ни новый президент, ни новый премьер не будут иметь решающего преимущества и полного контроля над системой власти.

Новый глава правительства РФ (Мишустин), судя по всему, фигура техническая и временная (такими в свое время были Фрадков и Зубков). Он может стать одним из технических операторов «трансферта», а может быть, и принесен в жертву. Кстати, и Медведев остается в игре — в роли зама Путина по Совету безопасности. Люди из окружения Суркова даже поспешили назвать его «вице-президентом», но, скорее всего, он будет лишь одним из операторов «трасферта» и винтиком в новой системе сдержек и противовесов.