Общественный деятель, один из лидеров «Союза левых сил» Максим Гольдарб убежден, что в случае если президент Владимир Зеленский не уволит нынешнее правительство, он будет нести такую же ответственность за крах украинской экономики

Разгон антиукраинского Кабмина Гончарука — это первоочередной вопрос национальной безопасности, в первую очередь, и уж потом сведение счетов за личную обиду.

За свою короткую каденцию это правительство:

1) ускорило разорение государственной казны;

2) усилило давление на отечественный бизнес;

3) не защитило людей и не собирается это делать от завышенных тарифов и цен на газ; Гончарук на скандальном совещании раскрыл, кто убил экономику Украины © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

4) увеличило долги и процентное бремя по ним;

5) ухудшило ситуацию с экспортом нашей продукции с добавочной стоимостью;

6) является исключительно ставленником интересов иностранного спекулятивного капитала;

7) не стесняясь, признаётся в собственной абсолютной некомпетентности, внося ещё больший бардак в существующее положение вещей;

8) откровенно лжёт и людям, и президенту, проводя предварительные блиц-тренинги в кабинете премьера;

9) без стеснений обжирает собственный беднеющий на глазах народ, назначая себе непосильные для бюджета зарплаты и премии;

10) абсолютно бездейственно и некомпетентно в вопросах спасения и защиты жизни украинцев.

СделайТЕ это президент, иначе они и их хозяева разгонят вас. И угробят Украину и всех нас. Если вы этого не сделаете, вы, назначивший это негодное правительство, — то вы соучастник всего того дерьма и бед, которые оно творит.