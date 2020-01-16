Разгон антиукраинского Кабмина Гончарука — это первоочередной вопрос национальной безопасности, в первую очередь, и уж потом сведение счетов за личную обиду.
За свою короткую каденцию это правительство:
1) ускорило разорение государственной казны;
2) усилило давление на отечественный бизнес;
3) не защитило людей и не собирается это делать от завышенных тарифов и цен на газ;
4) увеличило долги и процентное бремя по ним;
5) ухудшило ситуацию с экспортом нашей продукции с добавочной стоимостью;
6) является исключительно ставленником интересов иностранного спекулятивного капитала;
7) не стесняясь, признаётся в собственной абсолютной некомпетентности, внося ещё больший бардак в существующее положение вещей;
8) откровенно лжёт и людям, и президенту, проводя предварительные блиц-тренинги в кабинете премьера;
9) без стеснений обжирает собственный беднеющий на глазах народ, назначая себе непосильные для бюджета зарплаты и премии;
10) абсолютно бездейственно и некомпетентно в вопросах спасения и защиты жизни украинцев.
СделайТЕ это президент, иначе они и их хозяева разгонят вас. И угробят Украину и всех нас. Если вы этого не сделаете, вы, назначивший это негодное правительство, — то вы соучастник всего того дерьма и бед, которые оно творит.