Украинский журналист, главный редактор проектов «Владометр» и «Историческая правда» Вахтанг Кипиани призывает к уничтожению на территории Украины всех культурных ценностей, которые напоминают о России

Вопрос не только о каховской тачанке или святогорском Артеме — могут ли быть сохранены памятники колониализму и оккупации высокой культурной ценности? Не могут, на мой взгляд. У декоммунизаторов Украины по-большевистски получается только уничтожать, а не строить. Что обсуждают соцсети 15 января © facebook Андрея Дяченко

Доказано поляками, которые вскоре после восстановления своей государственности снесли кафедральный собор святого Александра Невского в Варшаве (крупнейшее строение в городе на тот момент!) только потому, что он был символом российского величия и победы русского духа над «ляхами» и другими «чухонцами».

Без всяких законов и дискуссий о красоте, эстетике и вандализме. Так как эти храмы, монументы и площади имени толстых, гагариных и пушкиных — это маркеры империи, которая убивает.