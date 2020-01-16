Вопрос не только о каховской тачанке или святогорском Артеме — могут ли быть сохранены памятники колониализму и оккупации высокой культурной ценности? Не могут, на мой взгляд.
Доказано поляками, которые вскоре после восстановления своей государственности снесли кафедральный собор святого Александра Невского в Варшаве (крупнейшее строение в городе на тот момент!) только потому, что он был символом российского величия и победы русского духа над «ляхами» и другими «чухонцами».
Без всяких законов и дискуссий о красоте, эстетике и вандализме. Так как эти храмы, монументы и площади имени толстых, гагариных и пушкиных — это маркеры империи, которая убивает.