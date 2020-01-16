О прослушке Гончарука. Еще одно подтверждение, что всех «начальников» и «значимых политиков» слушают. Так что, господа хорошие, будьте осторожны даже в своем кругу и в своем кабинете.

Ничего особо криминального и дискредитирующего в подслушанном разговоре нет, но мем «полный профан в экономике» теперь прочно приклеят к нашему молодому премьеру. Хотя, он, конечно, кокетничает. Если знает про монетарную и кейнсианскую теорию, значит уже не совсем полный профан. Многие его оппоненты и об этом понятия не имеют.

Важно другое — с кем Гончарук советуется и о чем. Советуется с двумя дамами, которые рулят госфинансами. Говорят о теме курса гривны, которая стала взрывоопасной. Как оказалось, завышенный курс гривны не менее опасен, чем заниженный. То, что у президента об этом напоминают Гончаруку — это правильно. И Гончарук правильно беспокоится, что не знает ответ на претензии президента. И премьеру не отмазки по этой теме надо искать, а вместе с уважаемыми дамами (его собеседницами) искать решение этой проблемы. Иначе дефицит бюджета будет еще больше.

Гончарук на скандальном совещании раскрыл, кто убил экономику Украины
Гончарук на скандальном совещании раскрыл, кто убил экономику Украины
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Естественно, Гончарука подставляют перед Зеленским. А это значит, что начинается открытая борьба за пост премьера. Видимо, Зеленский не хочет отправлять Гончарука в отставку, поэтому заказчикам этой прослушки надо эмоционально повлиять на президента и все-таки подтолкнуть его к смене премьера и правительства.

Сам факт прослушки премьера — очень плохой прецедент. В том числе и с точки зрения вопросов национальной безопасности. В общем, пора звонить Баканову.

И напоследок. Раньше были «тайны мадридского двора», а теперь — «телеграм-интриги». Телеграм-сообщения на политическом сленге часто называют «телегами». Я в этой связи вспомнил, что раньше было такое выражение — «накатать телегу», что означало написать донос начальству или в органы. Вроде бы и новая информационная реальность, но новая лишь по форме и старая по сути.