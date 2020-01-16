Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко убежден, что для украинской власти сам факт прослушки премьера — очень плохой прецедент с точки зрения вопросов национальной безопасности

О прослушке Гончарука. Еще одно подтверждение, что всех «начальников» и «значимых политиков» слушают. Так что, господа хорошие, будьте осторожны даже в своем кругу и в своем кабинете.

Ничего особо криминального и дискредитирующего в подслушанном разговоре нет, но мем «полный профан в экономике» теперь прочно приклеят к нашему молодому премьеру. Хотя, он, конечно, кокетничает. Если знает про монетарную и кейнсианскую теорию, значит уже не совсем полный профан. Многие его оппоненты и об этом понятия не имеют.

Важно другое — с кем Гончарук советуется и о чем. Советуется с двумя дамами, которые рулят госфинансами. Говорят о теме курса гривны, которая стала взрывоопасной. Как оказалось, завышенный курс гривны не менее опасен, чем заниженный. То, что у президента об этом напоминают Гончаруку — это правильно. И Гончарук правильно беспокоится, что не знает ответ на претензии президента. И премьеру не отмазки по этой теме надо искать, а вместе с уважаемыми дамами (его собеседницами) искать решение этой проблемы. Иначе дефицит бюджета будет еще больше. Гончарук на скандальном совещании раскрыл, кто убил экономику Украины © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Естественно, Гончарука подставляют перед Зеленским. А это значит, что начинается открытая борьба за пост премьера. Видимо, Зеленский не хочет отправлять Гончарука в отставку, поэтому заказчикам этой прослушки надо эмоционально повлиять на президента и все-таки подтолкнуть его к смене премьера и правительства.

Сам факт прослушки премьера — очень плохой прецедент. В том числе и с точки зрения вопросов национальной безопасности. В общем, пора звонить Баканову.

И напоследок. Раньше были «тайны мадридского двора», а теперь — «телеграм-интриги». Телеграм-сообщения на политическом сленге часто называют «телегами». Я в этой связи вспомнил, что раньше было такое выражение — «накатать телегу», что означало написать донос начальству или в органы. Вроде бы и новая информационная реальность, но новая лишь по форме и старая по сути.