Журналист Иван Лизан, анализируя обращение президента РФ к Федеральному собранию, заметил, что российская власть прислушивается к требованиям и запросам своего народа, а украинская ждет указаний из Вашингтона

О послании Путина.

Каждый раз, когда мои радикальные левые товарищи принимаются хоронить российскую власть и начинают предсказывать новый Октябрь, российская власть крутит пальцы и показывает им фигу.

Одним из таких моментов была пенсионная реформа, которая отбросила рейтинги ВВП, правительства и ЕР в докрымские времена, запустив волну протестов по России. Однако с того времени прошло два года, а революции всё нет. Сенатор назвал Мишустина профессионалом, который смог эффективно выстроить госсистему в своей сфере © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Стоит отдать должное российской власти: она умеет чувствовать политический момент и прислушиваться к мнению подвластного населения. Если украинская власть слушает лишь Вашингтон, от которого зависит будущее каждого представителя украинского правящего класса, то российская власть слушает граждан своей страны. И это, пожалуй, главное отличие между Украиной и Россией. Именно поэтому основной упор в послании ВВП был сделан на демографию и социальную сферу.

Главная проблема россиян в последние годы — хроническая нехватка денег, которая вынуждала население влезать в долги, а многих и вовсе ввергла в долговую кабалу.

Людям не хватало денег и им пообещали дать деньги в рамках системы социальных контрактов. Врачам гарантировали новую систему труда, из-за отсутствия которой они бунтовали в прошлом году. Болеющим пообещали 550 млрд рублей на модернизацию первичного звена медицины. Неизлечимо больным гарантировали доступ к незарегистрированным иностранным лекарствам, уже выделив на них 22 млн рублей. Учителям предоставили 5 тыс. рублей надбавки за классное руководство. Желающим завести ребёнка гарантировали материнский капитал на первенца. Родителям школьников — бесплатные горячие обеды для их чад. Бедным семьям с детьми дали шанс выбраться из ловушки бедности с помощью выплат на ребёнка и тех же социальных контактов.

Фактически, власть сделала то, чего от него ожидали долгие годы: дала деньги, воспользовавшись государством как машиной для перераспределения социальных благ. Пенсионную реформу, которую восприняли как покушение на будущее текущих трудящихся, власть не отыграла, но показала, что готова заботиться о детях этих самых трудящихся. Полагаю, это позволит сгладить негативные последствия пенсионной реформы, которая ввергла население в состояние депрессии. Путин объяснил, кто должен обеспечить безопасность на планете © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

А пока население будет получать деньги, элиты займутся самосохранением и решением «проблемы 2024»: проведут реформы, внесут коррективы в конституцию, перераспределят полномочия, создадут единую систему исполнительной власти, обрежут «регуляторной гильотиной» старые нормативно-правовые акты, примут ряд фундаментальных законов (СПЗК и реформа КНД), вновь попытаются довести до ума национальные проекты.

И сделает это до выборов 2021 года под руководством технократа Мишустина, который превратил ФНС в наиболее цифровизированное ведомство в России (налоговая традиционно первая по объёму госзакупок ПО и цифровых услуг).

Проще говоря, власть возглавила социальные преобразования, перехватив социальную повестку у своих оппонентов как с радикального либерального, так и социалистического флангов. И ответить её противникам нечем.