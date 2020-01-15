Зеленский решил пока не менять кадры в правительстве — СМИ
Зеленский решил пока не менять кадры в правительстве — СМИ
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Если человек нарушает нормы уголовного кодекса — он может попасть в тюрьму.

Если человек нарушает правила техники безопасности — он может пострадать.

Если человек не умеет ничего,кроме рисования слайдов и разрушения жизни граждан, он попадает в Кабмин Зеленского и получает премии.