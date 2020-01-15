Если человек нарушает нормы уголовного кодекса — он может попасть в тюрьму.
Если человек нарушает правила техники безопасности — он может пострадать.
Если человек не умеет ничего,кроме рисования слайдов и разрушения жизни граждан, он попадает в Кабмин Зеленского и получает премии.
Если человек нарушает нормы уголовного кодекса-он может попасть в тюрьму.— Елена Лукаш (@Lukash_EL) January 15, 2020
Если человек нарушает правила техники безопасности–он может пострадать.
Если человек не умеет ничего,кроме рисования слайдов и разрушения жизни граждан,он попадает в Кабмин Зеленского и получает премии.