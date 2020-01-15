Украинский экономист Алексей Кущ полагает, что на Украине в ближайшее время произойдет уничтожение остатков былых трудовых ресурсов, которые еще не уехали. Этому, по его мнению, в немалой степени будет способствовать новый закон «О труде»

Трудовая бедность — одна из проблем украинской экономики. Не проблема найти работу на 5-7 тысяч гривен, проблема — прожить на эти деньги.

Изменить ситуацию может поиск действенных механизмов преодоления бедности тех, кто работает и частично лишен права на субсидиарную поддержку со стороны государства. Механическое снижение налогов на труд не приведет к требуемому результату, как не увеличило зарплатную ведомость снижение ЕСВ почти в два раза несколько лет назад: работодатели просто положили эту экономию себе в карман. Что ждёт Украину в первые месяцы 2020 года. Прогнозы экспертов © Стрингер

Высокий уровень зарплат — это проекция высокого уровня добавочной стоимости в конечном продукте, то есть необходимо структурирование не только рынка труда в виде многообразия профессий, но и структурные экономические реформы в части расширения удельного веса сложных товаров с возрастающей отдачей.

Нужны государственные инвестиции в социальный капитал, в частности в медицину, образование, науку, инфраструктуру. Именно на базе модернизированного социального капитала бизнес сможет добиться роста совокупного выпуска. Капитализация трудовых ресурсов на фоне адекватного роста инвестиций в основной капитал является основной предпосылкой активации модели опережающего роста экономики в целом.

Вместо этого Украине навязывают упрощенный вариант трудового законодательства с дискриминацией наемного работника и доминированием работодателя. Но если в США модель индивидуального трудового контракта базируется на высоком уровне оплаты труда (люди готовы терпеть), высокой конкуренции (переизбыток трудовых ресурсов за счет миграции) и частично компенсируется механизмом сдерживаний-противовесов (профсоюзы, эффективная судебная система на прецедентном праве, защищающая наемных работников от дискриминационных практик), то в Украине весь этот базовый набор факторов отсутствует. Инвесторы не придут. Что сулит Украине общемировой кризис-2020? © РИА Новости, Роман Галкин | Перейти в фотобанк

Начнем с трудовой бедности — если за 5-7 тысяч гривен к тебе будут еще относиться как к крепостному, которого в любой момент можно выгнать на улицу, то желающих работать больше не станет. Добавим сюда отсутствие профсоюзов как независимых институций и "ручные суды" и увидим, что "совковый" трудовой кодекс являлся по сути единственных механизмом защиты трудовых прав наемного работника в Украине. Да, механизмом больше формальным, но на него хотя бы "оглядывался" работодатель и принимали во внимание украинские суды. Демонтаж последнего "редута" обороны трудовых прав приведет к эффекту "вымывания середины", когда в стране останется лишь низкоквалифицированный персонал, а все востребованные на рынке работники мигрируют за рубеж.

Если твое правительство дискриминирует рынок труда — помаши платочком уходящему в западном направлении поезду "Киев — Перемышль". Страна, которая готовится к экономическому прыжку или выходит из кризиса, должна, наоборот, создавать максимально удобные для трудовых ресурсов условия. На фоне Великой депрессии в США по инициативе президента Рузвельта был принят Национальный Закон о трудовых отношениях 1935 года (или Закон Вагнера), который гарантировал право наёмных работников создавать профсоюзы, заключать коллективные договора и применять для защиты своих прав забастовки. В соответствие с законом был учрежден Национальный совет по трудовым отношениям для защиты прав наемных работников. В чем же причина того, что Украине навязывается совершенно иной формат регулирования рынка труда?

Ответ достаточно прост: близится экономический кризис, если не мировой, то внутренний, рукотворный. Политика правительства отсекает целые отрасли от минимальной точки безубыточности, делая их планово убыточными. Вслед за машиностроением, авиа-, судо- и ракетостроением, химической промышленностью "на слом" может отправиться и металлургия. Нужно будет сокращать наемных работников, быстро и дешево. А на смену старым заводам придет формат мексиканских "макиладора" в виде промышленного пояса вдоль мексиканско-американской границы, где не действовали ни правовые механизмы защиты прав наемных работников, ни минимальные нормы охраны труда.

Именно такие "макиладора", сборочные и различные вредные производства с численностью штатных работников в несколько сот человек и могут появиться в Украине в ближайшее время, утилизируя остатки трудовых ресурсов, которым не посчастливиться уехать. "Осиновый кол" в виде нового закона "О труде" заточен на славу.