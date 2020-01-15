Принципиально важное послание В. Путина Федеральному собранию.
Ключевые цели РФ на ближайший политический цикл:
— трансформация системы власти с передачей части полномочий Президента Госсовету (губернатором — региональным элитам) и Госдуме в части назначения правительства (политическим элитам); усиление Конституционного Суда; усиление местного самоуправления; при сохранении Президентской вертикали и контроля за правительством и силовиками; ограничение Президентства 2 сроками (нового «Путина» решили не создавать — слишком велики риски);
— дальнейшая суверенизация РФ: приоритет внутреннего законодательства над внешним; запрет на иностранное гражданство (виды на жительство) для высших политических элит;
— преодоление демографического кризиса путем развития института семьи и повышения рождаемости;
— сохранение конкурентоспособности в технологиях.
Что это означает для Украины? Скорее всего, незыблемость нынешнего российского курса в части требования выполнения Минских соглашений и продолжения интеграции Донбасса в состав РФ.
Правда, посмотрим, удастся ли РФ реализовать все поставленные задачи и не споткнется ли она «на пороге».