Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник полагает, что основные тезисы послания Путина говорят о незыблемости нынешнего российского курса в части требования выполнения Минских соглашений и продолжения интеграции Донбасса в состав РФ

Принципиально важное послание В. Путина Федеральному собранию.

Ключевые цели РФ на ближайший политический цикл:

— трансформация системы власти с передачей части полномочий Президента Госсовету (губернатором — региональным элитам) и Госдуме в части назначения правительства (политическим элитам); усиление Конституционного Суда; усиление местного самоуправления; при сохранении Президентской вертикали и контроля за правительством и силовиками; ограничение Президентства 2 сроками (нового «Путина» решили не создавать — слишком велики риски); Путин объяснил, кто должен обеспечить безопасность на планете © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

— дальнейшая суверенизация РФ: приоритет внутреннего законодательства над внешним; запрет на иностранное гражданство (виды на жительство) для высших политических элит;

— преодоление демографического кризиса путем развития института семьи и повышения рождаемости;

— сохранение конкурентоспособности в технологиях.

Что это означает для Украины? Скорее всего, незыблемость нынешнего российского курса в части требования выполнения Минских соглашений и продолжения интеграции Донбасса в состав РФ.

Правда, посмотрим, удастся ли РФ реализовать все поставленные задачи и не споткнется ли она «на пороге».