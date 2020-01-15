Киевский журналист Владимир Скачко обращает внимание, что послание президента России было почти полностью посвящено внутренним проблемам и вызовам. Об Украине Путин только намекнул, упоминая страны, где руководство перестало заниматься интересами народа и государства, что и привело к хаосу и развалу

Ну вот, президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию фактически подписал себе смертный приговор в глазах всех ее недоброжелателей и врагов: он обозначил то будущее страны, которое уже давно стало костью в горле глобалистам и победителям СССР в холодной войне, всем монопольным жандармам и гегемонам в монополярном мире.

Путин фактически сказал, что будет строить Россию, которая крепка и надежно защищена снаружи по всему периметру ее границ, но гибкая, современная и готовая отвечать на все вызовы и риски современности а также запросы российских граждан. Во всех планах — экономическом, политическом, социальном. Вот только два главных вызова Путина. Первый — демография. То есть Путин будет всеми силами и средствами увеличивать народонаселение России, а не уменьшать, как того от руководства России давно и постоянно требуют ее «друзья» на Западе. Новые полномочия и возросшая ответственность. Путин предложил поправки в Конституцию © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Второй: Путин призывает строить экономику России на основе своих сил и средств, перенимая все новое снаружи и развивая свои технологические новации в самой России. Для этого он призывает изменить и модернизировать все: от инвестиционной политики до технологического развития и обновления на основе развития науки и техники.

Это было выступление не только доброго «царя», который корит своих нерадивых чиновников, но и умного руководителя, который все понимает и еле сдерживает себя, чтобы не рубить с плеча те тупые головы, которые делают вид, что не понимают, и руки, которые крадут и крадут.

Да, есть один минус — вопрос: что мешало Путину делать все это на протяжении 20 лет у власти? Путин дал ответ и на это: инерция и сопротивление как Запада, так и его агентов влияния внутри России. Но даже не это главное — мешали упадок и разорение, нехватка средств и отсутствие политической воли. Теперь все это появляется. Более того, кое-что уже есть. «Мы впервые никого не догоняем, а догоняют нас» — вот квинтэссенция всего сказанного, хотя в устах Путина и касалось только военной сферы. Но и оборонка, на десятилетия защищающая страну и обеспечивающая ее развитие, — это тоже ничего.

Посмотрим, как говорится. Надежда есть, потому что проблемы четко обозначены устами не киритиков режима, а его олицетворением. А это, согласитесь, большая разница. Потому-то и завыли все либерасты и монетаристы, лижущие Запад на русские деньги. Путин держит уздцы и обещает, что Россия поедет. Готова ли она? Путин: В нашем обществе четко обозначился запрос на перемены © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

А Украина? А что Украина? О ней Путин только намекнул, упоминая страны, где крыша у руководства поехала и оно перестало заниматься интересами народа и государства, что и привело к хаосу и развалу. Все. Печально, однако…

Но, повторяю, социальные инициативы Путина по улучшению жизни России — это просто блеск. Понимаю, как вытянулись рожи тех, кто хотел бы, чтобы Россия кончилась. «А теперь о любви», — сказал Путин. И вызвал ненависть у врагов. А ненависть и уничтожит врагов изнутри, ненависть — это же канцероген внутри ненавистника.