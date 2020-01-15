Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев отмечает, что сессионная неделя в Верховной Раде Украины начинается со знакового события - рассмотрения Комитетом по вопросам антикоррупционной политики дела главы НАБУ Сытника

Стартовала работа Верховной Рады, депутаты входят в рабочий режим, вопросов на повестке работы очень много. Посмотрим, в каком режиме будет работать новая сессия: скорость или эффективность.

Вот сегодня, 15 января, на заседании Комитета по вопросам антикоррупционной политики будет рассматриваться вопрос вызова главы НАБУ Сытника в парламент для отчета. К Сытнику много вопросов.

Напомню, что в конце прошлого года глава НАБУ был по решению суда признан виновным в совершении административного нарушения. Речь идет о так называемом элитном отдыхе, оплаченном третьими лицами. Но главным последствием решения суда стало попадание в реестр коррупционеров. Дальше по логике должна быть отставка. Но не все так просто. Будет ли на Украине земельный Майдан. Прогноз экспертов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В законе есть определенный нюанс. У нас коррупционер не может быть директором НАБУ, но нигде не прописано, как он может быть уволен. Реально подразумевается, что антикоррупционный орган, как и его глава, не должен и не может по определению иметь отношение к каким-либо правонарушениям. А если такая ситуация возникла, то должна быть добрая воля освободить занимаемый пост.

На заседании Комитета станет ясно — в какую сторону будет развиваться ситуация. Вопрос еще в том, вызовут ли депутаты Сытника на заседание. Дальше, как поступит сам Сытник. Ведь, если он придет на заседание, то депутаты, скорее всего, попросят его о добровольной отставке.

Вся эта история, как и другие, продолжает играть против президента Зеленского и его антикоррупционной повестки. В конце концов, повестка должна иметь реальную стратегию своей реализации и ответственных лиц. До сих пор нет ни того, ни другого.