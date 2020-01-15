Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко убежден, что озвученные Путиным в обращении к парламенту задачи вполне актуальны и для Украины, которой нужно ставить во главу угла собственный суверенитет

Путин обозначил изменения в Конституцию России по усилению суверенитета: 1) международные договора действуют на территории России только в той части, которая не противоречит положениям Конституции России и не ограничивает права россиян, и 2) государственные служащие и судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство и иной документ, позволяющий проживать в иностранном государстве. «Выбраться из демографической ловушки». Путин рассказал, от чего зависит судьба России © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Миссия государственной службы именно в служении государству, человек, который идет на госслужбу должен понимать, что он связывает жизнь именно с служением государству — обозначил Путин.

Украине, которая бездарно сдала свой суверенитет США и ЕС, пора бы задуматься над возвращением суверенитета. Зеленский, который занят возвращением контроля над границей в Донбассе, должен, прежде всего, вернуть Украине контроль над институтами государственной власти.

Вместо того, чтобы высшие должности в государстве раздавать иностранным агентам. Грантоеды, суть которых — иностранные агенты, и миссия служения государству — вещи несопоставимые. Гнать взашей всех иностранных агентов, иначе мы так и останемся лишь колонией.