Журналист Иван Лизан предполагает, что реализация новой эмиграционной политики России может привести к массовому оттоку украинских специалистов, в первую очередь врачей и учителей, и легализации их на территории РФ в качестве не только трудовых мигрантов, а полноценных новых граждан

Россия в поиске новых граждан.

В 2019 году количество украинцев, получивших российское гражданство, выросло почти в 2 раза: с 270 до 500 тыс. человек.

Россия делает ставку не на трудовых мигрантов, а на новых граждан, которые будут трудиться как в России, так и в её двух непризнанных регионах — ЛНР и ДНР. В республиках к 2022 году планируется повысить размер социальных стандартов до показателей Ростовской области, заодно ужесточается паспортный режим, чем власть принуждает граждан к большей лояльности и повышает меры безопасности. Почти 900 тыс. украинских мигрантов работают в Польше — Нацбанк страны © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Фактически, Россия, пусть и с запозданием, но пошла по польскому миграционному пути. Поляки, на фоне оттока своих граждан из страны в начале 2000-х, делают ставку на полонизацию украинцев. Средний показатель первичного получения вида на жительство гражданами Украины в ЕС за последние годы колеблется в районе 500 тыс., львиная доля из них выданы в Польше. В очереди на ополячивание белорусы: в 2018 году 138 тыс. граждан РБ впервые получили ВЖ в ЕС, тогда как годом ранее таковых было 80 тыс. человек.

Поэтому эпоха гастарбайтерства постепенно заканчивается: В России делается ставка на привлечение новых лояльных граждан. Гастарбайтерами же в перспективе 5 лет останутся граждане Таджикистана: киргизы уже давно в статусе работника из страны ЕАЭС, а Узбекистан твёрдо намерен присоединиться к ЕАЭС.

Следующий логичный для России шаг — дальнейшее упрощение процедуры получения российского гражданства для граждан Украины и иностранных студентов, а также внедрение программ привлечения узких специалистов (врачей и учителей).

Для врачей и учителей с Украины разумным было бы распространить действие программы «Земский доктор» и «Земский учитель» с выплатой таких же подъёмных, как и гражданам России, что позволит привлечь кадры в сёла и облегчить переезд с Украины в Россию.