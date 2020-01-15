Глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский пояснил, что Израиль в своем заявлении обоснованно требует от Украины прекратить чествовать убийц и антисемитов, а власть лицемерно называет их борцами за независимость и ставит памятники

«Безосновательные обвинения Украины в антисемитизме» — так называется новое заявление МИД Украины. Это ответ на недавнее заявление Израиля, осудившее героизацию убийц евреев и антисемитов в Украине. Но дело в том, что Израиль не обвинял Украину в антисемитизме, — он осудил публичное чествование организаторов и исполнителей массовых убийств украинских евреев. Холокост как образ жизни © РИА Новости, Виктор Темин | Перейти в фотобанк

Израиль сделал то, что давно должно было сделать украинское общество: осудить раз и навсегда, отречься от массовых убийц невинных женщин и детей, прекратить устанавливать им памятники и называть их именами улицы. Но вместо этого украинские дипломаты плодят заявления, которые вызывают серьезные сомнения в их честности и адекватности.

В заявлении говорится, что Украина решительно осуждает любые формы ненависти и антисемитизма, хранит память о жертвах Холокоста. И тут же пишет, что её приоритетом является «восстановление исторической справедливости в отношении тех, кто боролся за независимость нашей страны и чью память в угоду своим интересам опозорила пропагандистская машина СССР».

Израиль просит прекратить чествовать убийц и антисемитов, а Украина лицемерно называет их борцами за независимость. Израиль опирается не на советскую пропаганду, а на хорошо изученную историю Холокоста, на активное участие в нём украинских националистов и полицаев, на воспоминания, показания, документы, архивы и многое другое.

«Цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших», — утверждают в заявлении МИД Украины.

Нет! Цивилизованная нация не может праздновать убийц женщин и детей, такая нация не может ставить памятники одновременно убийцам и их жертвам. В Нюрнберге цивилизованные нации нацистов повесили, тела сожгли, а пепел высыпали в реку. Так поступают цивилизованные нации.