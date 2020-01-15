Германия виновата в гибели украинцев.
Ракета, которой иранцы сбили украинский Боинг, оказалась российской. Турчинов требует наказать Россию.
Логично. Но параллельно нужно наказать заодно и Германию. В прошлом году в Украине в результате ДТП погибло 3454 человека. 80 процентов машин совершивших ДТП немецкие.
Есть, правда, ещё японские, китайские. Есть даже шведские. Однозначно, все эти страны виноваты в гибели людей.
Но вина Германии несоизмеримо выше. Нужно срочно созвать Совбез ООН и требовать компенсации. Возразите мне!