Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник заметил, что если принять во внимание бредовые доводы Турчинова о виновности России в атаке Ирана на украинский самолет, то можно обвинить добрый десяток стран в гибели украинцев вследствие ДТП

Германия виновата в гибели украинцев. Турчинов утверждает, что Россия должна нести ответственность за сбитый в Иране «Боинг» © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Ракета, которой иранцы сбили украинский Боинг, оказалась российской. Турчинов требует наказать Россию.

Логично. Но параллельно нужно наказать заодно и Германию. В прошлом году в Украине в результате ДТП погибло 3454 человека. 80 процентов машин совершивших ДТП немецкие.

Есть, правда, ещё японские, китайские. Есть даже шведские. Однозначно, все эти страны виноваты в гибели людей.

Но вина Германии несоизмеримо выше. Нужно срочно созвать Совбез ООН и требовать компенсации. Возразите мне!