Вятровича уволили, но его дело процветает. Каховка может лишиться знаменитой «Тачанки» из-за декоммунизации.
Символ города хотят снести в угоду бандеризации.
Правопреемник шизофреника Вятровича решил, что памятник незаконный и дал Каховке месяц на ознакомление с требованиями Института и первыми шагами к сносу.
Также в документе говорится, что монумент символизирует тоталитарный режим. Интересно, что символизирует Институт нацпамяти? Что хорошего он сделал для страны?
Может, нужно дать месяц на закрытие этого Института, а не на снос памятника?!