Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров возмущен намерением главы Института национальной памяти под видом декоммунизации уничтожить символ Каховки

Вятровича уволили, но его дело процветает. Каховка может лишиться знаменитой «Тачанки» из-за декоммунизации.

Символ города хотят снести в угоду бандеризации. Штурм Каховки: Институт нацпамяти хочет разрушить памятники «Девушка в шинели» и «Легендарная тачанка» © РИА Новости, Б. Косарев | Перейти в фотобанк

Правопреемник шизофреника Вятровича решил, что памятник незаконный и дал Каховке месяц на ознакомление с требованиями Института и первыми шагами к сносу.

Также в документе говорится, что монумент символизирует тоталитарный режим. Интересно, что символизирует Институт нацпамяти? Что хорошего он сделал для страны?

Может, нужно дать месяц на закрытие этого Института, а не на снос памятника?!