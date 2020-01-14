Украинский экономист Алексей Кущ указывает, что все победные реляции последних лет от «реформаторов по рецептам МВФ» на поверку оказались не более чем пустыми обещаниями

Прямые иностранные инвестиции в 2019-м году, скорее всего, будут на минимуме последних лет и составят примерно 2 млрд. долларов, или даже меньше того. Укрепление гривны: над Украиной навис гибридный дефолт © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Эффект «вау-экономики» закончился так и не начавшись. И хоть зима выдалась малоснежная, "песец" подкрался таки незаметно… ПИИ (Прямые иностранные инвестиции — ред.) — это универсальный маркер реформ.

Как говорится: «если ты такой успешный реформатор, то где твои ПИИ». Это к тезисам о «прекрасном годе», которые тиражируются с легкой руки «реформатора», осевшего после «реформ» банковского сектора в МВФ.