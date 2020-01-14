Главный редактор газеты «Горожанин» Виталий Теплов обращает внимание, что украинский взгляд на страны Евросоюза безнадежно отстал от современной политической реальности

Мы — в Европу, а они куда?

Испанский парламент после страстных дебатов избрал премьер-министром лидера (умеренно, но левой) Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса.

В правительство помимо социалистов войдут действительно ультралевые из партии «Подемос» («Мы можем») — это даже круче, чем коммунисты. С очень большой, конечно, натяжкой — но можно проводить параллели с 30-ми годами прошлого века. Типа, «над всей Испанией безоблачное небо». Меркель наступила украинцам на святое © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

У поляков, чтобы мы не говорили — явный крен в национализм.

Аккуратные и законопослушные немцы всё серьезней задумываются над "Германией для Германии".

Во Франции профсоюзно-интернетная улица научилась пусть маленькими шажками, но побеждать власть.

Италия и Венгрия — то ваще боль Евросоюза.

Про уважаемую Англию вообще молчу, они в глубоком шпагате и сил у отдельно взятой правой или левой ноги не хватает, чтобы встать в нормальную позу.

Всё это, как мне кажется, последствия кризиса 2008 года, который исподволь, но очень серьезно подкосил само понятие «социальное государство». Мир начал шухерить в поисках моделей.

Так вот, мы в Европу, а они — куда?

А! Вспомнил куда. Мы — на стройплощадку. Сносить памятник тачанке и, если хватит денег, отремонтировать трубу в Киеве.