Журналист Иван Лизан напоминает, что сегодняшний нефтяной кризис между Белоруссией и Россией похож на все предыдущие обострения. Впрочем, как и заявления о том, что республика будет искать альтернативные источники нефти для своих НПЗ

Об альтернативной нефти для Беларуси.

История с поисками Беларусью альтернативной нефти начинается при каждом разногласии с Россией по цене на чёрное золото. И как только разногласие устраняется, завершаются поиски альтернативной нефти. Дело в том, что невозможно найти то, чего не существует в природе.

Альтернатива — это то, что стоит примерно столько же, доступно в тех же объёмах и обладает аналогичными характеристиками. Всё остальное можно назвать чем угодно, но не альтернативой. Белоруссия не смогла повысить тариф на транзит российской нефти © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Любая другая нефть, отличная от российской, будет стоить значительно дороже из-за сложной логистики (доставка ж/д транспортом будет дешевле, чем по «Дружбе» в реверсном режиме — так РБ потеряет деньги за транзит российской нефти в ЕС). Любая другая нефть будет отличаться по своим характеристикам, а НПЗ отнюдь не всеядны и построены для переработки определённого сорта нефти. Любая другая нефть будет поставляться в меньших объёмах, чем требуется белорусским НПЗ даже в текущей их мощности, не говоря уже о том, что к концу года Мозырский и Новополоцкий НПЗ смогут на двоих перерабатывать 24 млн тонн нефти.

Нет нефти в внутри Беларуси. И дело не в неразумной советской власти, которая осушила белорусские недра, не оставив ничего своим потомкам. Даже если предположить, что советская власть не выкачала бы ни барреля белорусской нефти, то её всё равно не хватило бы чтобы обеспечить работу белорусских НПЗ. Арифметика предельно простая: пик добычи нефти в РБ был пройден в 1975 году, когда добыли 8 млн тонн нефти. 8 пиковых млн тонн нефти 1975 года — это 1/3 от того, что смогут переработать 2 белорусских НПЗ к концу года.

За пиком добычи всегда следует плато и падение добычи, которое можно лишь замедлить, но не остановить. И открываемые сейчас месторождения позволяют лишь поддерживать добычу нефти в пределах 1,65 млн тонн ежегодно. Качественно нарастить добычу нефти в РБ невозможно — стране не нужна нефть по условные 150 долларов за баррель. К слову, стоит отдать должное белорусским геологам и нефтяникам: они работают на славу, но невозможно найти и добыть то, чего нет.

Поэтому к поиску альтернативной нефти нужно относиться спокойно, как к одной из особенностей РБ в сложном переговорном процессе с Россией. Какие подводные камни в переговорах — неизвестно. Как видно, по тарифу на транзит нефти не удалось договориться уже в третий раз. Вчера стороны договорились договариваться дальше. И экологический налог на нефть, о котором писал автор, в переговорах не помог — он принесёт Минску деньги лишь в случае повышения тарифа, а для этого требуется согласие России. Приостановка транзита Минску обойдётся ещё дороже — реакция Москвы и ЕС может оказаться непредсказуемой, а политические и имиджевые издержки неподъёмными.

Уверен, стороны в итоге договорятся, а вопрос с нефтью окончательно закроют, иначе эта музыка будет вечной.

Подробно обо всех аспектах нефтяного спора относительно транзита и цен на черное золото между Минском и Москвой читайте в материале Украина.ру «Лукашенко готов к нефтяной войне с Россией. При чем здесь Меркель?».