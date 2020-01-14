Политолог Кирилл Молчанов отмечает, что топ-чиновники НАК «Нафтогаза» Андрей Коболев и Юрий Витренко не стесняясь выписали сами себе рекордную в истории Украины премию

Чиновники Коболев и Витренко получат премию почти в 1 млрд грн!

Топ-чиновники НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев и Юрий Витренко получат рекордную в истории Украины премию, которая составляет порядка 1 млрд грн. «Теперь у нас два Коболева с миллионными зарплатами» – экономист о разделении «Нафтогаза» © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Все будет зависеть от курса доллара, но цифра составляет 1% от суммы, указанной в решении Стокгольмского арбитража $2,9 млрд, что равно $29 млн, сегодня это больше 700 млн грн.

В конце декабря прошлого года «Газпром» наконец выполнил решение Стокгольмского арбитража и перечислил на счет НАК «Нафтогаза» 2,9 миллиарда долларов. Сегодня обнаружилась ложка дегтя в бочке «перемоги».

Напоминаю, что в предыдущий «приход» Коболев скромно выписал себе «всего» 8 млн долларов и отправил их «на помощь» маме, которая проживает в США. Теперь вот под елку еще вознаграждение подоспело. Не плохой выдался у руководителей «Нафтогаза» год, надо сказать.