Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров пояснил, почему в украинской столице постоянно происходят масштабные прорывы на теплотрассах и неуклонно деградирует инфраструктура ЖКХ

Киев гниет с головы вместе с подземными коммуникациями.

С таким мэром в столице Украины картинки из фильмов катастроф отдыхают. Град обреченный. Киев разрушается © Украина.Ру

В Киеве возле станции метро Лыбедская прорвало трубы с горячей водой и кипятком затопило торгово-развлекательный центр «Ocean Plaza». Пострадало более 9 человек. Охрана выглядела растерянной, люди сами убегали от наступающих потоков воды.

Прорыв теплотрассы произошел сразу в десяти местах. Замечу, что магистральная сеть, на которой произошёл порыв, была построена в 1987 г.

Кличку, наверное, невдомек, что сети нужно перекладывать?!

Вопрос к киевлянам: «Неужели такого мэра вы хотели?».