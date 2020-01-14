Киев гниет с головы вместе с подземными коммуникациями.
С таким мэром в столице Украины картинки из фильмов катастроф отдыхают.
В Киеве возле станции метро Лыбедская прорвало трубы с горячей водой и кипятком затопило торгово-развлекательный центр «Ocean Plaza». Пострадало более 9 человек. Охрана выглядела растерянной, люди сами убегали от наступающих потоков воды.
Прорыв теплотрассы произошел сразу в десяти местах. Замечу, что магистральная сеть, на которой произошёл порыв, была построена в 1987 г.
Кличку, наверное, невдомек, что сети нужно перекладывать?!
Вопрос к киевлянам: «Неужели такого мэра вы хотели?».