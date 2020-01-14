Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко указывает, что на фоне громких заявлений президента и Кабмина власти плевать на состояние физической инфраструктуры и инженерных сетей украинских городов, а кроме того, у Зеленского нет ни стратегии, ни госпрограмм, ни квалифицированных кадров для решения этих задач

В Киеве очередной прорыв теплотрассы. Затопило огромный торговый центр «Океан плаза», ошпарило кипятком ноги людям. Но это всё ерунда, в «стране в смартфоне» — полный порядок и красота: там IT, там технократы бродят… Президенту, Кабмину и «слугам» всё так же плевать на состояние физической инфраструктуры и инженерных сетей наших городов. Ни стратегии, ни госпрограмм, ни квалифицированных кадров в команде. Чтобы описать это, пытался из букв «г», «а», «в», «н», «о» составить слово вагон, в котором наша страна без смартфона мчится в…

И снова напомню:

Донбасс стоит в руине. Обваливаются многоквартирные дома. Рвутся городские сети. Разрушаются памятники архитектуры. Износ физической инфраструктуры колоссальный. Но ни обещанной Зеленским программы восстановления Донбасса, ни порученного им Кабмину технического аудита жилого фонда и программы его модернизации, ни программы санации инженерных сетей, ни программы сохранения памятников архитектуры — ничего, чтобы изменить и улучшить физический облик страны. Зато есть «страна в смартфоне» и куча красивых видео Зеленский. И оставит Зеленский после себя руину и кучу своих видео в «стране в руине».

Но я напомню, что недавно Зеленский написал о своих «новых смыслах», представил «формулу будущего для Украины» из пяти составляющих. И то, что я об этом написал. Горячий гейзер посреди Киева © ВВС Україна | ВВС Україна | Перейти в фотобанк

Отмечу одну из них: качественно иная инфраструктура.

Уже в первый месяц своего президентства Зеленский заявил об инфраструктуре, хотя и в региональном аспекте. Речь о восстановлении Донбасса уже сейчас, не дожидаясь окончания войны, и принятии государственной программы его восстановления. До сих пор — лишь обещание: ни программы, ни финансирования в бюджете на 2020, ни даже разговоров об этом.

В августе, на руинах обвалившегося многоквартирного дома в Драгобыче, Владимир заговорил уже о жилой инфраструктуре всей страны и дал первое поручение правительству: провести технический аудит жилой инфраструктуры и принять программу её модернизации. Как вы поняли, поручение Кабмин так и не исполнил.

И вот — «новые смыслы»: «Нам нужна качественно иная инфраструктура. И это не только дороги, хотя дороги — в первую очередь. Это все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине. Инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная». Форс-мажор от мороза. Выдержит ли Украина отопительный сезон? © Андрей Лубенский

Отлично, что президент, наконец-то, заговорил о действительно важном и нужном, а не о «стране в смартфоне». О том, о чем я кричу уже не один год.

Безусловно, создавая комфортные условия жизни в стране, невозможно обойти вниманием инфраструктуру. Вернее — с неё и надо начинать создавать эти условия. Жилой фонд и памятники архитектуры, инженерные сети и дороги, социальная и публичная инфраструктура. Износ — капитальный: страна в руине.

Цель, которую поставил президент, — качественно иная инфраструктура, — велика и достойна. Цель, результат которой — за горизонтом его каденции. Цель — достойная для учебника истории, в который желает попасть Владимир. Но!

Инфраструктурные проекты всегда финансово — и трудоёмки и в своей перспективе — долгосрочны. Поэтому без долгосрочной стратегии государственного и регионального развития, без государственной программы модернизации инфраструктуры, без муниципальных планов, без капитальных расходов госбюджета эти «новые смыслы» останутся лишь очередным пустым обещанием. Как и предыдущие.

«Если мы говорим о модерной Украине, то Донбасс должен быть образцом этой модернизации», — заявила, как ни странно, Зеркаль и с этим невозможно не согласиться. Модернизация Донбасса — это государство, лишь в меньшем масштабе.

Вопрос лишь в том, что же ответит президенту его институционально несостоятельная команда грантоедов, которая не понимает и не готова решать инфраструктурные проблемы страны. Что уже доказала и по восстановлению Донбасса, и по модернизации жилого фонда — нулевой результат. И если команда президента несостоятельна даже в этом, чего же стоят новые смыслы Зеленского?