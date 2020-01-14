Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко убежден, что депутатские требования относительно законопроекта о введении рынка земли обусловлены исключительно их собственными корыстными мотивами

Коломойскому — Приватбанк, Вакарчуку — два министерских кресла.

Торги за голосование по земельной «реформе» продолжаются. Интересы страны и людей Зеленского не интересуют, как понятно. Депутатов — тоже. Деньги и власть для воровства денег — это единственное, что им интересно. Что ждёт Украину в первые месяцы 2020 года. Прогнозы экспертов © Стрингер

Сорос желает, а значит, и деньги депутатам заплатят, от 50 тыс. долларов за голос, и интересы их боссов удовлетворят. 24 января Зеленский должен объявить об увольнении некоторых министров.

Многие подумают, что президент недоволен их работой. Но на самом деле — кресла под ж…ы людей Вакарчука освобождает. Так что нам — никаких изменений. Уничтожение страны слугами Сороса продолжается. Страна уходит с молотка за бесценок. С таким бы задором вы, м…и, тарифы снижали, и мир устанавливали, как страну распродаете.