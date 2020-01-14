Политический аналитик Алексей Калиниченко на своей странице в Facebook обращает внимание, что за последние годы в различных горячих точках произошло несколько инцидентов с уничтожением украинских транспортных самолетов

А не много ли случайностей для одной краины, господа?!

По чистой случайности иранцы сбили именно украинский борт…

По чистой случайности именно этим самолётом летела одна особа из Украины — Елена Малахова, владелица транспортной авиакомпании «Скайавиатранс»…

По чистой случайности в августе 2019 года самолёт Ил-76 именно этой компании был уничтожен в Ливии неизвестным беспилотником…

И по чистой случайности документы на груз и прочие бумаги оказались в хвостой части самолёта, куда чисто случайно попала ракета… Как авиакатастрофа в Иране изменит украинскую политику. Мнение экспертов © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

По чистой случайности этим же летом были уничтожены ещё два украинских транспортных Ил-76, случайно в той же Ливии…

По чистой случайности в Украине не складывается с нормальной властью — народ всякий раз на выборах избирает в руководство людей, которые лучше предыдущих… Казалось бы…

По чистой случайности оружие, производимое на украинских предприятиях, оказывается в зонах вооруженных конфликтов по всему миру…

По чистой случайности мудрый украинский народ за 30 лет не делает никаких выводов…

По чистой случайности во власть проходит всё большее число представителей западных интересов…

По чистой случайности украинцев становится всё меньше и меньше в украинской власти…

По чистой случайности… в Беловежской Пуще Украина стала незалежной державой. Вот в это верю.