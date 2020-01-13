Интересный законопроект предлагает Арахамия «Об усовершенствовании законодательной процедуры», которым предлагается сделать ещё один шаг в направлении ослабления парламента в политической системе Украины:
— теперь заседания парламента могут продлеваться неограниченно (а не на 15 минут) и в любое время (а не в день голосования);
— «безотлагательные» законопроекты президента включаются в повестку без голосования парламента;
— день голосования теперь будет один — четверг — он же останется единственным реальным рабочим днем. Все остальные дни превратятся во что-то среднее между парламентской пятницей и субботой;
— для безотлагательных (читай «президентских») законопроектов срок альтернативности (когда можно зарегистрировать альтернативный законопроект) сокращается с 14 до 7 дней;
— «безотлагательные» (читай «президентские») законопроекты могут рассматриваться по особой процедуре установленной парламентов (например без 1-3 чтений, поправок, сроков…) — на них Регламент ВРУ фактически может не распространяться;
— «безотлагательные» (читай «президентские») законопроекты — самые важные законопроекты — на автомате рассматриваются по сокращенной процедуре;
— идентичные правки запрещены, но нет определения «идентичности»; к «безотлагательному» законопроекту их надо вносить в пяти и семидневный срок (раньше было 10 и 14 дней);
— в сессионном зале ВРУ теперь будут обсуждаться только те правки, за которые «предварительно» проголосовало 150 депутатов — остальные правки «в топку»;
— постановление об отмене решения ВРУ (например, в случае кнопкодавства) теперь смогут внести только 45 депутатов (в очень ограниченное время), а не 1, как раньше.
Может тогда вообще ликвидируем парламент? Для чего нам однодневная машина для нажимания «зеленых кнопочек» по желанию Офиса президента и монобольшинства?