Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер объяснила, чем обернется для Украины принятие нового трудового кодекса, предложенного «слугами народа»

Украина, декларируя стремление в Европу, полностью отметает все многочисленные трудовые права, гарантированные в любой европейской стране.

То, что отмена прав работников абсолютно не означает повышение эффективности рыночной экономики, демонстрирует опыт развитых европейских стран.

Ни у кого не вызывает сомнение, что экономика Франции и Германии куда конкурентнее экономики Украины. А разве там можно уволить за один день работника, или заставить его работать с одним выходным днем, как это предложено в новом КЗОТе?

Но даже в соседней Польше, куда сотнями тысяч бегут гастарбайтеры из Украины, немыслимы новые драконовские законы, лишающие работников последних огрызков прав. Польша сейчас находится на 117 месте из 141 страны по простоте найма и увольнения, а Украина сейчас — на 34 месте. И как эта простота для работодателя на Украине увязывается с тем, что по номинальному ВВП на душу населения Польша опережает Украину более, чем в 5 раз?

Какие же новации ожидает украинский работник, сокращенно укрраб?

Шеслер: «Украина стремится нагадить своим же гражданам, если они ездят в Россию» © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Нет никакого обязательных двух выходных в неделю — минимальная продолжительность выходных — 24 часа. Нет никаких норм по продолжительности перерывов, даже на непрерывном производстве или конвейере. Но самое основное «достижение» — это предоставление права работодателю увольнять моментально за один день, без предупреждения, без необходимости мотивировать это увольнение сокращением штатов и без оплаты выходного пособия по сокращению.

О таком законодательстве могли мечтать фабриканты начала прошлого века.

Как вы думаете, кто же это лоббирует?

А это все те же друзья-европейцы, которые у себя подумать не смеют о таком садизме по отношению к своим рабочим.

Но именно им выгодно уничтожение рынка труда на Украине и массовое бегство дешевой квалифицированной рабочей силы в Польшу, Чехию или Германию.

А Украина? А зачем Украине промышленность, квалифицированные работники и технологические производства?

Вместо «второй Франции» — второй Мозамбик с белым населением. Сбываются мечты патриотов Евромайдана. Полная независимость от здравого смысла и планы реформ, абсолютно независимые от интересов экономики.