США угрожают заблокировать миллиарды долларов Ирака, которые тот хранит на счетах в Нью-Йорке, если Багдад будет настаивать на выводе американских войск из страны.
Об этом сообщает The Wall Street Journal. И на то же ранее намекал Дональд Трамп.
Такое вот «уважение» к суверенитету.
Об этом стоит помнить, когда сейчас читаем новости о поддержке Трампом акций протестов в Тегеране.
Также стоит помнить, что рядом с Ираном есть такая страна, как Саудовская Аравия, с ещё более средневеково-клерикальным режимом, чем Иран. Никакой демократией там и не пахнет. Оппозиционеров там время от времени просто казнят. А иногда и убивают с предельной жестокостью в других странах (как Хашогги).
Но Трамп не собирается вводить санкции против Саудовской Аравии. И не пишет письма поддержки саудовским оппозиционерам. Наоборот: саудиты — главные союзники США в регионе.
Это геополитика. Которая никакого отношения к ценностям демократии не имеет. Ни на Ближнем Востоке. Ни в Украине.