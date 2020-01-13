Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва продемонстрировал на примерах, как избирательна проводимая Вашингтоном внешняя политика, «приверженная демократическим ценностям»

Трамп заявил, что с самого начала своего президентства поддерживал народ Ирана © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Об этом сообщает The Wall Street Journal. И на то же ранее намекал Дональд Трамп.

Такое вот «уважение» к суверенитету.

Об этом стоит помнить, когда сейчас читаем новости о поддержке Трампом акций протестов в Тегеране.

Также стоит помнить, что рядом с Ираном есть такая страна, как Саудовская Аравия, с ещё более средневеково-клерикальным режимом, чем Иран. Никакой демократией там и не пахнет. Оппозиционеров там время от времени просто казнят. А иногда и убивают с предельной жестокостью в других странах (как Хашогги).

Но Трамп не собирается вводить санкции против Саудовской Аравии. И не пишет письма поддержки саудовским оппозиционерам. Наоборот: саудиты — главные союзники США в регионе.

Это геополитика. Которая никакого отношения к ценностям демократии не имеет. Ни на Ближнем Востоке. Ни в Украине.