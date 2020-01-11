Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий предположил, чем может обернутся новые иски Нафтогаза против Газпрома

Обнуление претензий по-украински?

Когда Газпром в конце года подписал мировую с Нафтогазом Украины, по которой мы на пять лет получаем продление на транзит росгаза + почти 3 млрд. долларов в обмен на отказ от прочих судебных исков в адрес Газпрома, то многим показалось, что наступил конец газовым войнам Киева с Москвой. Но преждевременно.

Глава Нафтогаза Коболев заявил о том, что украинская сторона теперь подаст иск на 7 млрд. долларов в качестве компенсации за потери крымских активов. При этом у Киева есть все шансы суд выиграть. Некоторое время назад швейцарский суд обязал Газпром выплатить 82 млн. долларов в пользу 12 украинских кампаний, потерявших свои активы в Крыму. Козак: Киев не собирается нарушать договор по газу. Иски по Крыму тут ни при чем © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

Так что прецедент создан. Открытым остается вопрос о судьбе нынешнего транзитного контракта. Ведь Украина взяла на себя обязательство обнулить свои судебные претензии в адрес Газпрома. И что теперь?

Могу себе представить в какой ныне ярости пребывают в Кремле и Газпроме. И очень опасаюсь, что кроме новой газовой войны мы получим обострение на востоке. А возможно и срыв всего минского процесса.

Ведь наметившееся потепление и обретение минимального уровня доверия между официальным Киевом и Москвой теперь возможно обнулится. То о чем заявил Коболев в просторечии называется "кидок"….