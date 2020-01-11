Вся эта история, со сбитым самолётом в Иране, ещё раз показывает, что от конфликтов страдают все — даже незадействованные стороны. Все в зоне риска, если начался конфликт.
И то, что в современном мире спрятать что-то очень сложно — правда станет известна. Достаточно быстро. И честность — лучшая политика в современном мире. Что Иран, в этом случае, и продемонстрировал.
Поэтому важно — дожидаться результатов и не поддаваться эмоциональным спекуляциям. Рационализация рулит. В особености — политическим лидерам, лидерам мнений. Но прорабатывать все версии.
И Boeing думаю выдохнул. Хотя последняя динамика с ценами на их акции — скорее негативная. Несмотря на все.