Политолог Алексей Якубин подчеркивает, что история, со сбитым самолётом в Иране, ещё раз показывает, что от современных военных конфликтов страдают даже незадействованные стороны

Вся эта история, со сбитым самолётом в Иране, ещё раз показывает, что от конфликтов страдают все — даже незадействованные стороны. Все в зоне риска, если начался конфликт. Иранское признание. Как авиакатастрофа повлияет на отношения Киева и Тегерана и мировую политику © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

И то, что в современном мире спрятать что-то очень сложно — правда станет известна. Достаточно быстро. И честность — лучшая политика в современном мире. Что Иран, в этом случае, и продемонстрировал.

Поэтому важно — дожидаться результатов и не поддаваться эмоциональным спекуляциям. Рационализация рулит. В особености — политическим лидерам, лидерам мнений. Но прорабатывать все версии.

И Boeing думаю выдохнул. Хотя последняя динамика с ценами на их акции — скорее негативная. Несмотря на все.