Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов считает, что Филарет говорит неправду, заявляя о причинах отзыва подписи под документом о создании неканонической ПЦУ, просто он получил не то, что Порошенко ему обещал

Филарет отозвал свою подпись под тем решением, которое позволило и ему, в том числе, сделать в Украине «духовный майдан».

Вот его объяснения: Филарет отозвал свою подпись под документом о создании ПЦУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Другие действительно независимые церкви, а мы церковь зависимая и эта зависимость записана в этом томосе. В чем заключается эта зависимость? Во-первых, изменили нам название. Называют нашу церковь не Украинская православная церковь, как другие церкви, например, Болгарская, Русская, Греческая православные церкви, а нас называют ПЦУ. Почему? А потому, что деятельность нашей церкви ограничивается территорией Украины. За ее пределами мы не имеем никакого права»

В итоге:

1. Отзыв подписи ничего не дает.

2. Томос он точно читал и понимал, что этот документ серьезно ограничивает права вновь созданного образования.

3. Думаю, что говорит Филарет неправду, все он понимал и знал, просто получил он не то, что Порошенко обещал на словах и оказался не «у руля».

И самое главное все, что делается насильственно — все плохо кончается.