Филарет отозвал свою подпись под тем решением, которое позволило и ему, в том числе, сделать в Украине «духовный майдан».
Вот его объяснения:
«Другие действительно независимые церкви, а мы церковь зависимая и эта зависимость записана в этом томосе. В чем заключается эта зависимость? Во-первых, изменили нам название. Называют нашу церковь не Украинская православная церковь, как другие церкви, например, Болгарская, Русская, Греческая православные церкви, а нас называют ПЦУ. Почему? А потому, что деятельность нашей церкви ограничивается территорией Украины. За ее пределами мы не имеем никакого права»
В итоге:
1. Отзыв подписи ничего не дает.
2. Томос он точно читал и понимал, что этот документ серьезно ограничивает права вновь созданного образования.
3. Думаю, что говорит Филарет неправду, все он понимал и знал, просто получил он не то, что Порошенко обещал на словах и оказался не «у руля».
И самое главное все, что делается насильственно — все плохо кончается.