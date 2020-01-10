Украинский политик, депутат Верховной Рады VI созыва Кирилл Куликов обратил внимание, что журналистам CNN уже все ясно, и они уже определили всех виновных в авиакатастрофе под Тегераном

CNN заявило: что Boeing авиакомпании МАУ был сбит Ираном 2 ракетами российского производства. Идёт следствие, Иран обратился к Украине, Канаде и США за содействием в расследовании причин авиакатастрофы, а CNN все ясно, уже определили виновных — Иран сбил ракетами, ракеты российские. «Авиакатастрофа в Иране слишком похожа на крушение МH17 в Донбассе». Западные СМИ об Украине на неделе © REUTERS, Nazanin Tabatabaee/WANA | REUTERS, Nazanin Tabatabaee/WANA | Перейти в фотобанк

Удивительно, почему не сообщили, что на ракетах было написано «Аллах велик» на корейском языке…

Когда-то российский журналист Сергей Доренко вёл информационную войну и во всех злоключениях в мире винил мэра Москвы Лужковы, и ходил анекдот: Доренко начинает программу и говорит:

— 100 лет назад в тайгу упал Тунгусский метеорит. Казалось, бы при чем здесь Лужков?!