CNN заявило: что Boeing авиакомпании МАУ был сбит Ираном 2 ракетами российского производства. Идёт следствие, Иран обратился к Украине, Канаде и США за содействием в расследовании причин авиакатастрофы, а CNN все ясно, уже определили виновных — Иран сбил ракетами, ракеты российские.
Удивительно, почему не сообщили, что на ракетах было написано «Аллах велик» на корейском языке…
Когда-то российский журналист Сергей Доренко вёл информационную войну и во всех злоключениях в мире винил мэра Москвы Лужковы, и ходил анекдот: Доренко начинает программу и говорит:
— 100 лет назад в тайгу упал Тунгусский метеорит. Казалось, бы при чем здесь Лужков?!