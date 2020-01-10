Украинский экономист Даниил Монин после ознакомления с законопроектом о введении рынка земли полагает, что в таком виде он фактически исключает покупку земли для крупнотоварного производства

Почитал оригинал законопроекта по земле 2178-10 ко второму чтению.

Вижу он доработан именно с теми тезисами которые озвучивал президент Зеленский.

1) только украинские граждане и юр. лица с украинскими собственниками могут покупать землю;

2) иностранцы только после референдума; Что ждет Украину: главные события 2020 года © Стрингер

3) ограничение 10к гектаров. Убраны ограничения по проценты владения землёй в ОТГ и области;

4) добавлены ограничения по покупке иностранцами даже если их допустят после референдума. Нельзя покупать землю около госграницы, если бенефициары зарегистрированы в офшорах. Бенефициары страны-агрессора и другие.

5) банки могут иметь больше 10к, но только через отчуждения. Они покупать землю не могут. И обязаны продать на аукционе в течение 2 лет (с конечно ограничениями больше 10к гектаров).

Так что вывод такой: запуск земли будет очень ограниченный. Более того, он фактически не даёт купить землю для крупнотоварного производства. Так что надо принимать и запускать с 01.10.2020.